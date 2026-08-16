El ministro de Seguridad de Israel recomienda el asesinato indiscriminado de palestinos en la Franja de Gaza

Archivo - Itamar Ben Gvir - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ultranacionalista ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, ha recomendado el asesinato selectivo de "entre 30 y 40" palestinos cada noche en la Franja de Gaza, incluyendo a gente que "no represente una amenaza inmediata" porque "no son personas".

En comentarios al podcast '8 de octubre' que presenta el rehén israelí liberado Rom Braslavski y recogida por el diario israelí 'Times of Israel', Ben Gvir vuelve a llamar una vez más a la ocupación completa de la Franja de Gaza y a la expulsión de toda su población como medidas de terror como la que ha propuesto.

"A mí me parece que habría que llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza y cargarse a entre 30 y 40 (gazatíes) cada noche. No solo a aquelos que representan una amenaza inmediata", ha manifestado Ben Gvir, quien ha llamado en más de una ocasión al exterminio de la población palestina.

"Ahí hay gente que no se merece vivir. Ni debería vivir. Es que no son ni siquiera personas", ha indicado Ben Gvir antes de insistir una vez más que "toda Gaza pertenece a Israel", más allá de los asentamientos de Gush Katif que fueron desalojados hace ya 20 años.

"Hay que fomentar la migración en la medida de lo posible. Para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno", ha añadido Ben Gvir, cuyas declaraciones le han granjeado habitualmente la condena de gran parte de la comunidad internacional, incluyendo aliados tan destacados de Israel como Estados Unidos.

El comportamiento de Ben Gvir no ha tenido consecuencia alguna para el ministro porque su respaldo es imprescindible para sostener al Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.