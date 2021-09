Los ministros de Exteriores del G20 se reunirán la próxima semana para hablar de Afganistán

Luigi Di Maio, ministro de Exteriores de Italia - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores del G20 se reunirán la próxima semana en Nueva York para hablar de Afganistán, tal como venía proponiendo Italia --que ocupa la presidencia de turno-- desde hace semanas, a raíz de que los talibán se hiciesen con el poder en el país asiático.

El ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, ha confirmado en una entrevista al diario 'La Repubblica' que habrá un encuentro a nivel ministerial aprovechando la celebración de la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de "preparar una cumbre extraordinaria de líderes".

El jefe de la diplomacia italiana, que ha abogado por involucrar en este encuentro a agencias de la ONU y a organizaciones de ayuda humanitaria con presencia internacional, ha apostado por trabajar "de manera coordinada" para atender a desplazados y refugiados por la crisis.

Asimismo, ha llamado a "proteger" a los países vecinos a Afganistán. Di Maio ya afirmó en agosto que la reunión del G20 debería estar abierta a naciones limítrofes con Afganistán, una propuesta que incluso recibió el visto bueno de Rusia, excluida de este foro de potencias.

Di Maio ha afirmado también que Italia trabaja para seguir evacuando a personas desde Afganistán, un ámbito en el que considera que "el G20 representa la oportunidad de coordinar esta acción de manera estructurada".

Interrogado por los posibles "errores" cometidos en Afganistán, el ministro italiano cree que no se puede "señalar con el dedo a un solo Estado", mientras que no considera inminente que pueda haber un reconocimiento del actual régimen talibán: "No es un tema que esté sobre la mesa y lo veo muy lejano".