Los ministros de Exteriores de la UE tratarán las garantías de seguridad a Ucrania en plenas negociaciones de paz

BRUSELAS 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutirán el lunes las garantías de seguridad para Ucrania en medio de las negociaciones de paz que lidera Estados Unidos y cuando el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viaja a Berlín para reunirse con el canciller alemán Friedrich Merz, y más líderes europeos.

En Bruselas gana fuerza la idea de que el proceso de adhesión de Ucrania pueda incorporarse al acuerdo de paz, con 2027 como posible fecha de referencia. En este contexto, los ministros de Exteriores de la UE revisarán los últimos movimientos diplomáticos, después de que Zelenski haya señalado estar dispuesto a considerar concesiones territoriales en el Donbás si se celebra un referéndum, y evaluarán cómo la Unión podría acelerar la adhesión de Ucrania ofreciendo garantías de seguridad que difícilmente llegarán a través de su entrada en la OTAN.

En la capital comunitaria remiten a los compromisos de seguridad que la UE asumió en su acuerdo bilateral con Ucrania en junio de 2024. "Allí afirmamos que la ampliación y el camino de integración europea de Ucrania forman parte de esos compromisos de seguridad", ha declarado un alto cargo europeo, cuando el canciller alemán apunta a próximas reuniones en Berlín para tratar precisamente estas cuestiones.

De todos modos, distintas fuentes avisan de que el proceso de adhesión se rige por el mérito de los candidatos y no existen 'vías rápidas' a la UE. "No he visto ningún documento que diga 1 de enero de 2027. El proceso es el proceso", señalan otras fuentes diplomáticas respecto a la opción de que Kiev se integre en ese plazo como parte del acuerdo de paz que se logre para terminar la guerra.

El acuerdo de garantías de seguridad suscrito con Ucrania incluye muchos elementos, desde la misión europeo de entrenamiento a reclutas ucranianos, a programas de desminado o apoyo en la reforma de sus instituciones de seguridad, pero también incluye la perspectiva de la adhesión. Por lo que la cita del lunes será el momento para evaluar en qué punto está la UE con sus garantías de seguridad.

Todo en un momento en el que la UE sigue digiriendo los ataques de Estados Unidos en su Estrategia de Seguridad Nacional en las que cargaba contra la UE por ser parte de los "problemas" del continente por "socavar la libertad y la soberanía políticas". En Bruselas admiten que no es el primer jarro de agua fría ni será el último de parte de Washington, en un clima de creciente desconfianza hacia la Casa Blanca.

Aun defendiendo que el vínculo trasatlántico sigue siendo clave para la seguridad en Europa y para mantener el orden mundial basado en reglas, en la UE insisten en mantener el rumbo y seguir apoyando a Ucrania y redoblar la presión sobre Rusia.

De hecho el lunes la UE entrará en una semana clave para definir su apoyo a Kiev con el debate sobre los préstamos de reparación usando los activos rusos congelados en Europa en el horizonte. Todo indica que la cumbre de líderes de los días 18 y 19 está llamada a lograr el consenso necesario para dar este paso que mantenga a flote a Ucrania los próximos dos años, ya que, independientemente de si acaba la guerra, el Ejército ucraniano necesitará unos 70.000 millones para seguir disuadiendo a Rusia.

Como parte de su estrategia para seguir elevando la presión sobre Moscú, la UE dará el visto bueno a nuevas sanciones contra la flota rusa fantasma, con más de 40 nuevas embarcaciones, y contra el ecosistema mediático que apoya al Kremlin en la agresión a Ucrania.