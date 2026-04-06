Mitsotakis plantea que a partir de 2027 los ministros dejen el acta de diputado

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, participa en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha propuesto este lunes que los ministros dejen el acta de diputado y no ejerzan como miembros del Parlamento después de las elecciones de 2027, en medio de la polémica en el país por la investigación europea de una trama de malversación de fondos comunitarios que se ha llevado por delante a dos ministros de su Ejecutivo, con varios diputados también en el foco.

Según la propuesta del dirigente griego, los ministros serían reemplazados en el Parlamento por el siguiente candidato en la lista mientras permanezcan en el gabinete, una medida que esgrime para elevar el papel de los legisladores, informa el diario griego 'Kathimerini'.

Respecto a la polémica por la investigación en marcha, Mitsotakis ha incidido en que "ninguno" de los diputados de su formación, Nueva Democracia, "está acusado de obtener beneficios económicos". En este sentido, ha pedido a la Fiscalía Europea "proceder con rapidez en todas las actuaciones de investigación" tras el levantamiento de la inmunidad de los diputados.

"Estamos hablando de nuestros diputados que ya han sufrido daños personales y políticos. Por lo tanto, tienen el derecho mínimo a defenderse" ha recalcado.

En todo caso, ha defendido sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, pese a que su Ejecutivo se ha visto salpicado por esta supuesta trama. "Me esfuerzo por transformar Grecia en un Estado europeo moderno", ha explicado, insistiendo en el "punto de inflexión" que representa este caso y prometiendo "un nuevo comienzo en la lucha contra el 'Estado profundo'". "Nueva Democracia se está convirtiendo en una fuerza para romper con los errores arraigados", ha subrayado.

El líder griego, empujado por la investigación comunitaria de una trama de malversación de fondos europeos, acordó la remodelación de su Ejecutivo. En este contexto, Ioannis Kefalogiannis dejó el cargo como ministro de Protección Civil y Kostas Tsiaras dimitió al frente de Desarrollo Rural, en un caso que afecta también a once diputados de Nueva Democracia.

La Fiscalía europea investiga el presunto fraude organizado de fondos agrarios europeos, en el que también están implicados funcionarios públicos de la Agencia Griega de Pagos y Control para la Orientación y Garantía de Ayudas Comunitarias.