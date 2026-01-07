Modi y Netanyahu reafirman durante una llamada telefónica su "resolución" a "acabar con el terrorismo"

Archivo - Los primeros ministros de Israel e India, Benjamin Netanyahu y Narendra Modi, respectivamente. - Europa Press/Contacto/Lalit Kumar - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, y su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, han reafirmado este miércoles su "resolución" a "acabar con la amenaza del terrorismo" durante su primera conversación telefónica de este 2026.

"Hemos intercambiado posibles formas de mejorar la relación estratégica entre India e Israel a lo largo de este año y hemos hablado de la situación en la región", ha explicado Modi en un mensaje difundido a través de redes sociales. "También hemos reafirmado nuestra resolución a luchar contra el terrorismo con gran determinación", ha aseverado.

Netanyahu, por su parte, ha trasladado sus "mejores deseos al pueblo de India" y ha recalcado que Israel "valora la alianza" entre las partes y la "determinación compartida a la hora de acabar con el terrorismo".

Además, ha puesto al corriente a Modi de los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza y ha reiterado su "tolerancia cero con el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones". "Acabaremos con esta amenaza", ha añadido.