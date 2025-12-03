Mogherini dice confiar en la justicia y que colaborará con la investigación, tras ser imputada por corrupción

Archivo - Federica Mogherini, en una intervención como Alta Representante de Política Esxteirior de la UE ante el pleno del Parlamento Europeo en noviembre de 2019. - ELYXANDRO CEGARRA / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

BRUSELAS 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea y actual rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, ha asegurado este miércoles que confía y colaborará con la justicia, horas después de que un juez de instrucción le haya imputado por delitos de fraude y corrupción en contratación pública.

"Tengo plena confianza en el sistema judicial y confío en que se comprobará la corrección de las acciones de la Academia. Por supuesto, seguiré ofreciendo mi plena colaboración a las autoridades", ha indicado Mogherini en un comunicado difundido por el propio Colegio de Brujas.

La socialista italiana fue detenida el martes en Bélgica en el marco de una investigación abierta a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ante la sospecha de que el Colegio de Europa que ella dirige optó con información privilegiada a una licitación para una formación a diplomáticos que finalmente ganó.

Además de a Mogherini, la Policía Judicial belga detuvo el martes a otro miembro de la dirección del Colegio de Europa y a un alto funcionario de la Comisión Europea, Stefano Sannino, que en el momento de los hechos investigados (2021-2022) ocupaba el cargo de secretario general del Servicios Europeo de Acción Exterior, lo que le convertía en el 'número 2' del entonces Alto Representante europeo, Josep Borrell.

Tras prestar declaración hasta entrada la noche del martes, los tres sospechosos quedaron en libertad de cargos, al considerar el juez que no existe un riesgo alto de fuga. Según informó la Fiscalía Europea, Mogherini, Sannino y el tercer detenido han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

En este contexto, Mogherini ha emitido un comunicado en el que dice haber "aclarado" su "postura" ante los investigadores el martes y subraya que la Academia investigada "ha aplicado y seguirá aplicando los más altos estándares de integridad y equidad". "Durante tres años, la Academia Diplomática de la Unión Europea ha ofrecido la más alta calidad en docencia y práctica a sus participantes", ha remachado.

LICITACIÓN AMAÑADA

Sin embargo, los investigadores sospechan que los tres investigados participaron en un fraude para la creación de un programa de formación de nueve meses para diplomáticos que, subvencionado con fondos de la Unión Europea, se impartió en el Colegio de Europa entre 2021 y 2022.

El proyecto en cuestión, conocido como 'Academia Diplomática de la UE', fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior tras un procedimiento de licitación del que los investigadores sospechan que el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección y tuvieron motivos suficientes para dar por hecho que se les concedería la licitación antes incluso de la publicación del concurso público.

La Fiscalía Europea indicó el martes que existen "fuertes sospechas" de que durante ese proceso se violaron normas europeas sobre financiación, en concreto en lo que afecta a la competencia leal, y que se compartió información confidencial de la contratación con candidatos participantes en la licitación.