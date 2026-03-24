Mohamad Baqer Zolqadr, nuevo secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en sustitución de Lariyani

Manifestantes ondean banderas nacionales iraníes mientras se reúnen en una concentración en apoyo al nuevo Líder Supremo en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán. - Iranian Supreme Leader's Office/ DPA

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mohamad Baqer Zolqadr ha sido nombrado este martes como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, una posición en la que sucede a Alí Lariyani, asesinado en un bombardeo de Israel en el marco de la ofensiva israelí-estadounidense, lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

La decisión cuenta con la aprobación del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y se confirma por decreto presidencial, según ha especificado Mehdi Tabatabaei, subdirector de Comunicaciones e Información de la Presidencia de Irán, a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Baqer Zolqadr, comandante militar retirado, actualmente ejercía de secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, una asamblea integrada por 48 personas y nombrada por el líder supremo, destinada a resolver disputas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes. Anteriormente se desempeñó como viceministro del Interior durante la etapa de Mahmud Ahmadineyad como presidente de Irán (2005-2013).

Sustituye así a Lariyani, un influyente político asesinado en un bombardeo ejecutado por Israel la semana pasada en plena ofensiva, en el marco de la estrategia para decapitar a la cúpula de la República Islámica y provocar un cambio de régimen en Teherán.

Considerado una "figura distinguida y valiosa", Lariyani fue reivindicado por el propio presidente de Irán, Masud Pezeshkian, como "fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica". Con su muerte, Israel también eliminaba a una persona vista como un potencial negociador en un eventual proceso para el fin de la guerra.