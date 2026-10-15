Mohamed VI desea "éxito" a la primera ministra tras el acuerdo de coalición para el nuevo Gobierno de Marruecos

Archivo - El rey de Marruecos, Mohamed VI - MAP - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey Mohamed VI de Marruecos ha deseado "éxito" a la nueva primera ministra del país, Fátima Zahra el Mansuri, tras el anuncio de un acuerdo de coalición integrado por cuatro partidos tras las elecciones legislativas del 23 de septiembre, antes de apuntar que para la próxima etapa es necesaria "una acción gubernamental seria y responsable" para hacer frente a "retos y expectativas".

El Gabinete Real ha indicado en un comunicado que el monarca ha recibido en audiencia a El Mansuri en el Palacio Real de la capital, Rabat, un encuentro en el que la primera ministra le ha comunicado el proceso de negociaciones para la formación del nuevo Gobierno, encabezado por su formación, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM).

Asimismo, ha señalado que el rey ha aprovechado la reunión para trasladar a la nueva jefa del Ejecutivo "sus deseos de éxito y acierto en su misión", antes de destacar que "la próxima etapa exige una movilización global, una acción gubernamental seria y responsable, habida cuenta de la magnitud de los retos, los desafíos y las expectativas en los diferentes planos".

Por otra parte, el monarca ha felicitado a Ahmed Tuizi, del PAM, tras ser elegido el martes como presidente de la Cámara de Representantes, al tiempo que le ha deseado igualmente "pleno éxito" en el ejercicio de sus funciones, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Tuizi contó con el respaldo de los partidos que conformarán la nueva coalición, integrada por su formación, el Partido Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), así como el de parlamentarios de otras formaciones, después de que El Mansuri anunciara a última hora del lunes el acuerdo de Gobierno.

El nuevo escenario político se deriva de los comicios legislativos en los que el PAM de El Mansuri --la primera mujer en ser primera ministra en la historia de Marruecos-- relevó a la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI) como la fuerza más votada de la Cámara de Representantes, al hacerse con 97 escaños, por los 66 del hasta ahora principal partido político, que ha quedado fuera de la nueva coalición.

Las elecciones legislativas en Marruecos, que registraron una participación inferior al 40%, estuvieron marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.