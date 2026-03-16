Moldavia declara la alerta medioambiental por 15 días ante el vertido de crudo en el río Dniéster

Archivo - El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Moldavia ha declarado este domingo la alerta medioambiental a causa del vertido de petróleo en el río Dniéster por un ataque ruso contra una central hidroeléctrica en Ucrania que ya ha llevado al Ejecutivo a restringir el uso del agua en un tramo del curso fluvial.

"Alerta medioambiental para la cuenca del río Dniéster aprobada por el Gobierno por 15 días", ha anunciado en redes sociales el Ejecutivo moldavo al término de una reunión para examinar la propuesta con motivo de "la continua ola de contaminación por productos derivados del petróleo, el riesgo de que la contaminación se extienda y el exceso de contaminantes en la zona norte" del río.

Según el comunicado difundido tras el encuentro, "la ola de contaminación continúa avanzando río abajo, y en la zona de Naslavcea - Soroca se registran superaciones de los valores permitidos para productos derivados del petróleo e hidrocarburos aromáticos en el agua".

"Aunque en algunos puntos los valores puedan volver temporalmente a los límites aceptables, la sustancia sigue llegando en oleadas, lo que dificulta predecir con precisión su evolución", ha alertado el Gobierno de Alexandru Munteanu.

Como parte de las acciones previstas para hacer frente a la crisis, Chisinau ha anunciado la "instalación de presas adicionales en el embalse de Dubasari (este) para impedir el paso" de los contaminantes, apenas unas horas después de anunciar, justo antes de la reunión, que "las autoridades han decidido restringir el uso del agua del Dniéster en las localidades situadas en el tramo del río entre Rezina (noreste) y Dubasari".

Del mismo modo, el Gobierno dirigido por Alexandru Munteanu ha previsto la realización de "un inventario de pozos de agua para su uso en caso de necesidad" y la concesión de competencias a las autoridades para "establecer restricciones a la captación y el uso del agua en sectores donde los análisis indiquen superaciones de los valores permitidos, con el fin de prevenir la contaminación de los sistemas de abastecimiento de agua".

"El estado de alerta también permite la movilización de recursos adicionales, incluyendo reservas estatales y recursos no administrados directamente por el Estado", ha anunciado el Ejecutivo, apuntando también a "la participación de estructuras de intervención adicionales y la integración de equipos internacionales que han acudido a apoyar a la República de Moldavia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea", tras solicitar la ayuda el pasado viernes.

En este sentido, Chisinau ha subrayado que "el objetivo principal es la protección de la salud pública" y ha recomendado a la población que se informen únicamente a través de fuentes oficiales. "Si se imponen nuevas medidas o se producen nuevos acontecimientos, informaremos de manera adecuada y transparente", ha apostillado el Gobierno.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Gheorghe Hajder, ha querido subrayar en redes sociales que "en este momento no existe peligro directo", sino que el Ejecutivo está "actuando de manera preventiva y con la máxima cautela para eliminar cualquier riesgo" con la instalación de una "primera presa absorbente" en la estación de captación de agua de Chisinau, además de las medidas de protección tomadas por el Canal de Chisinau", que, ha recordado, suministra agua a más de un millón de habitantes.

"Mañana instalaremos dos presas adicionales para crear un sistema de protección multinivel", ha agregado, destacando que los equipos de Medio Ambiente "están en el terreno trabajando continuamente para bloquear y extraer el petróleo antes de que llegue a la parte central del país".