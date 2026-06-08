Moldavia denuncia la caída de un dron en territorio moldavo tras una oleada de ataques rusos sobre Ucrania

Archivo - Bandera de Moldavia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Moldavia ha denunciado la caída de un dron cerca de la frontera con Ucrania poco después de que los sistemas de vigilancia detectaran el aparato no tripulado entrando en el espacio aéreo moldavo sobre la medianoche tras una oleada de ataques rusos sobre Ucrania.

"Tras la intervención de las unidades especializadas, se confirmó el hallazgo de fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado en terrenos agrícolas cercanos a la localidad de Lopatna. Los vestigios encontrados en el lugar indican que previamente se produjo una explosión", ha indicado la cartera de Defensa en un comunicado.

Los sistemas de vigilancia detectaron la entrada en el espacio aéreo moldavo de un aparato no tripulado sobre las 00.20 horas (hora local) procedente de la localidad de Lopatna. Las autoridades competentes investigan ya el caso y siguen supervisando la situación.

"Los fragmentos encontrados están siendo examinados para determinar el origen de la aeronave y las circunstancias que rodearon el incidente. Tomamos nota de que esta noche se produjo un ataque ruso masivo con drones y misiles contra Ucrania", ha precisado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha afirmado que "el paso no autorizado de cualquier objeto volador en el espacio aéreo de Moldavia o su caída en el territorio nacional constituye una amenaza para la seguridad nacional y constituye una violación de la soberanía y la integridad territorial del Estado".

"Es probable que este sea ucraniano. Independientemente de su origen, la responsabilidad por cualquier dron que llegue al territorio de Moldavia recae en Rusia, que ha iniciado una guerra ilegal en el país vecino", ha subrayado en un comunicado.

Asimismo, la cartera de Exteriores ha expresado solidaridad con aquellos ciudadanos que están "luchando y perdiendo la vida por la libertad de su país, pero también por la paz en el continente europeo, incluso por la paz en Moldavia".

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha expresado el "pleno apoyo" de Kiev a Moldavia y ha aplaudido su "condena constante contra la agresión rusa". "Este incidente demuestra claramente que Moscú representa una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda la región y Europa en general", ha dicho.

Así, ha instado en redes sociales a "intensificar" la "presión colectiva" contra Moscú a fin de que "el Kremlin finalmente se enfrente a la realidad y admita que nunca logrará sus objetivos en el campo de batalla", siendo la "única salida" del presidente ruso, Vladimir Putin, "ponerle fin a esta guerra".