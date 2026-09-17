Moldavia denuncia que un dron violó su espacio aéreo durante los "ataques masivos" de Rusia contra Ucrania

Despliegue de drones rusos en el marco de la guerra contra Ucrania. - Alexei Konovalov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Moldavia han denunciado este jueves que un dron violó su espacio aéreo, cruzando durante varios minutos territorio moldavo, durante los "ataques masivos" de Rusia contra Ucrania.

"En medio de los ataques masivos lanzados esta mañana por la Federación Rusa contra Ucrania, entre otros en la región de Odesa, un dron no identificado entró brevemente en el espacio aéreo de la República de Moldavia", ha señalado el Ministerio de Defensa moldavo, aludiendo a la información procedente del Servicio de Operaciones Aéreas.

Así, ha detallado que el dron cruzó la frontera a las 08.56 horas desde Biliaivka, en Ucrania, hacia Tudora, en Moldavia. Tan solo unos minutos después, a las 08.58 horas, "salió del espacio aéreo nacional", ha añadido el Ministerio de Defensa, concretando que salió desde la localidad de Palanca hacia el lago Davidove Liman, ya en territorio ucraniano.

"El Servicio de Operaciones Aéreas sigue vigilando el espacio aéreo en coordinación con las autoridades nacionales y sus socios para garantizar la seguridad pública", ha concluido el comunicado.

Moldavia ha sido escenario de incidentes relacionados con la invasión rusa de Ucrania, uno de los más graves sucedió la semana pasada cuando dos personas murieron y tres resultaron heridas en ataque de Rusia contra un puesto de control de Ucrania en la frontera con Moldavia, provocando el cierre temporal del paso.