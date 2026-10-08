Moldavia denuncia una violación de su espacio aéreo durante el último "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania

Archivo - Bandera de Moldavia en San Petersburgo, Rusia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Moldavia ha denunciado una violación de su espacio aéreo durante la tarde del miércoles en el marco del último "ataque masivo" lanzado por Rusia contra Ucrania, concretamente en el caso de un objeto no especificado que sobrevoló el país durante cerca de un minuto antes de dirigirse a la provincia ucraniana de Odesa.

El Ministerio de Defensa moldavo ha señalado en un breve comunicado que este "vuelo no autorizado en el espacio aéreo nacional" fue detectado a las 20.04 (hora local) en los alrededores de la localidad de Pervomasic. "El aparato salió de espacio aéreo nacional a las 20.05, dirigiéndose a Limanske, en Odesa", ha agregado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el Servicio de Operaciones Aéreas "sigue supervisando el espacio aéreo de Moldavia, en coordinación con las autoridades competentes y los socios", en medio de los reiterados incidentes de este tipo a raíz de la guerra en Ucrania, desatada en febrero por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.