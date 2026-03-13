Moldavia solicita ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil por un vertido en el río Dniéster

Archivo - El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu, ha anunciado este viernes que el país ha solicitado ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para hacer frente a un vertido de petróleo en el río Dniéster por un ataque ruso contra una central hidroeléctrica en Ucrania.

"A través de este mecanismo, solicitamos el apoyo de los socios europeos para la rápida movilización de equipos especializados y equipo necesario para gestionar la situación sobre el terreno", ha indicado el Gobierno moldavo en redes sociales.

Munteanu también ha pedido la intervención del Ministerio de Defensa con personal militar, equipos y unidades técnicas después de que las autoridades hayan elevado el nivel de alerta en el norte del país tras una serie de pruebas técnicas que indican que se han superado los límites permisibles de ciertos contaminantes en el río Dniéster.

El ministro de Medioambiente moldavo, Gheorghe Hajder, ha informado de que equipos técnicos se encuentran "constantemente supervisando la calidad del agua", mientras que ha pedido a la población que no utilice el agua del río para uso doméstico o animal.

El Ministerio de Economía, Medioambiente y Agricultura de Ucrania advirtió en la víspera de que se habían detectado manchas de petróleo en el río Dniéster, cerca de la localidad de Liadova, en el distrito de Mohiliv-Podilski, ubicado en la región de Vinnitsia.

"Según datos preliminares, la contaminación del río Dniéster podría estar relacionada con una fuga de combustible en la zona de la central hidroeléctrica del Dniéster, en la región de Chernivtsi, ocurrida como consecuencia del ataque ruso del 7 de marzo de 2026", indicó en un comunicado.

La cartera --que acusó a Moscú de cometer "crímenes ambientales", utilizar la guerra como "herramienta para destruir ecosistemas" y crear "amenazas transfronterizas"-- explicó que la contaminación se ha extendido río abajo, en particular hacia la localidad de Naslavcea, en Moldavia.

"El vertido de aceites en cuerpos de agua representa una grave amenaza para la población y los ecosistemas acuáticos. La película oleosa que se forma en la superficie del agua limita el acceso de oxígeno y luz al medio acuático, lo que afecta negativamente a los organismos acuáticos y al estado general de los ecosistemas acuáticos", detalló.