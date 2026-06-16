Montenegro celebra haber completado la mitad del proceso de adhesión a la UE: "Estamos listos para ser el Estado 28"

El presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, en un discurso este martes ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - PARLAMENTO EUROPEO

BRUSELAS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, ha celebrado este martes ante el Parlamento Europeo que su país haya completado la mitad del proceso para adherirse a la Unión Europea, reivindicando el compromiso de convertirse "en el 28 Estados miembro" del bloque comunitario "en 2028".

Así lo ha expresado en una intervención ante la Eurocámara después de que este lunes Montenegro cerrara provisionalmente 16 de los 33 capítulos necesarios para su futura membresía europea, ubicándose así en el ecuador de este proceso que inició en junio de 2012, cuando inició las negociaciones formales para adherise a la Unión Europea.

"Estamos listos para que Montenegro se convierta en el 28 Estado miembro de la UE en 2028, ha llegado el momento de volver a forjar la historia juntos", ha afirmado el presidente del país balcánico, que ha definido la futura integración de Podgorica en la Unión como "el inicio del cumplimiento de una promesa formulada hace tiempo".

Milatovic ha augurado que su país se incorporará a la Unión porque "siempre ha pertenecido al espacio político y cultural europeo", definido por "los valores de la armonía multicultural, la dignidad y la libertad", y ha asegurado que aportará "la experiencia" de una sociedad que "ha preservado la armonía multiétnica en una región con frecuencia lastrada por una historia difícil".

"Aportamos la apertura mediterránea y también la resiliencia balcánica. Aportamos una tradición de libertad y una orientación política europea. Aportamos una asociación fiable en materia de seguridad y política exterior. Y aportamos la convicción de que Europa es más fuerte cuando reúne tradiciones e identidades diversas en torno a los mismos valores", ha proseguido.

Tras insistir en que "Montenegro está preparado para asumir las responsabilidades de un Estado miembro", ha señalado que su adhesión supondrá también una oportunidad para la Unión Europea, ya que "restaurará la confianza en la política de ampliación", ahora bajo las críticas de algunos Estados miembro y candidatos porque el último país en ingresar al club comunitario fue Croacia en 2023.

"Para Montenegro, es la oportunidad de culminar una empresa generacional. Para la UE, es la oportunidad de confirmar la determinación de su propia política de ampliación. Y para los Balcanes Occidentales, es la oportunidad de comprobar que la vía europea genera resultados tangibles", ha añadido.

Eso sí, tras destacar que Montenegro ha abierto los 33 capítulos de negociación y ha cerrado provisionalmente 16, Milatovic ha reconocido que "aún queda trabajo por hacer", citando como ejemplos reformas pendientes sobre el Estado de derecho, las instituciones independientes y una administración pública eficiente.

Las declaraciones del presidente de Montenegro ante el Parlamento Europeo se producen un día después del cierre de dos nuevos capítulos, el número 2 sobre la libertad de circulación de los trabajadores, y el 28, sobre protección del consumidor y de la salud, clausurados durante la 27ª Conferencia de Adhesión celebrada el lunes en Luxemburgo.