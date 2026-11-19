La ministra de Asuntos Europeos de Montenegro, Maida Gorcevic; el secretario de Estado irlandés de Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne; y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante una rueda de prensa. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Montenegro han cerrado provisionalmente este jueves otros dos capítulos de las negociaciones de adhesión del país balcánico, elevando a 25 de los 33 el número de capítulos completados y dejando únicamente ocho pendientes para concluir el proceso antes de finales de año, con el objetivo de que Podgorica pueda convertirse en el 28º Estado miembro del bloque comunitario en 2028.

En concreto, los Veintisiete han acordado cerrar los capítulos relativos a fiscalidad (16) y política regional y coordinación de instrumentos estructurales (22), durante una nueva conferencia intergubernamental de adhesión celebrada este jueves, apenas dos semanas después de que Montenegro completara otros dos capítulos relacionados con la libre circulación de mercancías y la seguridad alimentaria.

"Los avances de hoy ponen de manifiesto el firme compromiso de la Presidencia irlandesa con la ampliación de la UE", ha celebrado el secretario de Estado irlandés de Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne, que ha destacado que nueve de los 25 capítulos completados hasta la fecha se han cerrado durante el semestre de presidencia de su país.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha destacado que Montenegro se ha convertido en el tercer país que más capítulos de negociación ha cerrado en un solo año en la historia de la ampliación de la UE, solo por detrás de Lituania y Letonia en 2001.

"Si mantienen el ritmo, batirán el récord antes de finales de año", ha asegurado, al tiempo que ha pedido a las fuerzas políticas montenegrinas mantener la unidad y avanzar en las relaciones de buena vecindad para culminar las reformas pendientes.

Asimismo, la ministra de Asuntos Europeos de Montenegro, Maida Gorcevic, ha defendido que su país está preparado para completar las negociaciones este mismo año y convertirse en el 28º Estado miembro en 2028, un objetivo que cuenta con el respaldo de más del 70% de la población.

Montenegro, que inició sus negociaciones de adhesión en junio de 2012 y ya ha abierto los 33 capítulos previstos, es actualmente el país candidato más avanzado en el proceso de ampliación de la UE, por delante de Albania, Ucrania y Moldavia.