Montenegro convoca al embajador ruso por criticar el despliegue en la misión de entrenamiento de la OTAN para Ucrania

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Montenegro ha convocado al embajador ruso en Podgorica, Aleksandar Lukasik, por unas recientes declaraciones del diplomático a raíz de la decisión del Parlamento montenegrino de dar 'luz verde' al despliegue de sus tropas en la misión de entrenamiento de la OTAN para Ucrania.

"Tales acciones y críticas son absolutamente inaceptables. Montenegro no permitirá que nadie amenace la dignidad de sus instituciones", ha señalado en un comunicado, agregando que sus palabras "representan un claro ejemplo de injerencia".

La cartera ha resaltado además que de ahora en adelante "mensajes similares" por parte de Moscú "se considerarán acciones hostiles deliberadas" a las que el país "responderá adecuadamente de conformidad con las normas internacionales".

"Montenegro no actúa siguiendo instrucciones de ninguna parte, sino que se rige por sus propios intereses nacionales y estratégicos, definidos por sus prioridades en materia de política exterior: la pertenencia a la OTAN y el compromiso con el proceso de adhesión a la UE", ha zanjado.

En sus declaraciones, el diplomático ruso aseguró que la decisión del Parlamento confirmaba la tendencia de Podgorica de deteriorar aún más las relaciones con Moscú y de su deseo de participar en iniciativas dirigidas contra Rusia. Asimismo, también realizó comentarios negativos sobre una entrevista del presidente del país, Jakov Milatovic, al diario francés 'La Croix'.

Esto se produce después de que el Parlamento de Montenegro aprobara la pasada semana una resolución para permitir que sus tropas puedan entrenar a personal militar ucraniano en territorio de países miembros de la OTAN tras meses de retraso.