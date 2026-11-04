Montenegro encamina la recta final de su adhesión a la UE para convertirse en el 28º Estado miembro en 2028

Archivo - El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, durante una rueda de prensa en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI - Archivo

BRUSELAS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha situado este miércoles a Montenegro en la recta final de su proceso de adhesión a la Unión Europea, después de haber cerrado provisionalmente 21 de los 33 capítulos de negociación y con la perspectiva de completar los doce restantes antes de finales de este año, en su camino para convertirse en el 28º Estado miembro del bloque comunitario, un objetivo que el país balcánico aspira a alcanzar en 2028.

Así se desprende del paquete anual de ampliación presentado este miércoles por el Ejecutivo comunitario, que destaca los "notables avances" realizados por Montenegro y confirma que ya están en marcha los trabajos para elaborar su tratado de adhesión, así como los preparativos financieros necesarios para su futura incorporación a la Unión Europea.

De hecho, la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE ha anunciado que los Veintisiete ya han alcanzado un acuerdo para cerrar otro de los capítulos pendientes, el relativo a la libre circulación de mercancías, una decisión que se formalizará este viernes en una conferencia intergubernamental en Bruselas y que elevará a 22 el número de capítulos cerrados provisionalmente, dejando once todavía pendientes.

"El primer país que tiene la posibilidad de pasar a ser el vigésimo octavo Estado miembro es Montenegro. Es un país que ya está en los últimos 100 metros de todo el proceso de adhesión", ha celebrado la comisaria de Ampliación, Marta Kos, durante la presentación del paquete de ampliación de 2026 ante la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo.

La política eslovena ha destacado de Podgorica que ha demostrado que "puede ser impulsor de una transformación importante cuando el país está dispuesto a hacerlo" y que por ello, "está previsto" que en 2028 "pase a ser el 28º Estado miembro de la Unión Europea".

OBJETIVO DE FIRMAR EL TRATADO EN 2027

En su evaluación para Montenegro, la Comisión contempla cerrar las negociaciones antes de finales de este mismo año y firmar el tratado de adhesión durante 2027, con el objetivo de culminar posteriormente su ratificación y convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea en 2028, aunque este escenario sigue condicionado al cumplimiento de las reformas y al respaldo unánime de los Estados miembro.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario considera que los avances en las negociaciones, junto con los trabajos sobre el tratado de adhesión y los preparativos financieros para la incorporación del país, confirman que Montenegro se encuentra cerca de la fase final del proceso.

En cualquier caso, la firma del tratado de adhesión no supondrá la entrada automática de Montenegro en la Unión Europea, ya que el acuerdo deberá contar con el consentimiento del Parlamento Europeo y ser ratificado por todos los Veintisiete, que revisarán el cumplimiento de cada uno de los grupos de capítulos que se hayan cerrado provisionalmente.

Un solo país puede bloquear los avances en el proceso de adhesión de un Estado candidato, como hizo Hungría con Ucrania, que paralizó durante dos años el inicio de las negociaciones formales de Kiev, hasta que el nuevo Gobierno de Péter Magyar levantó el veto de su antecesor, Viktor Orbán.

En el caso del país balcánico, Croacia ha planteado ocho condiciones para respaldar su entrada en la Unión Europea, varias de ellas relacionadas con los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de los Balcanes y con disputas territoriales y patrimoniales derivadas de la desintegración de la antigua Yugoslavia.

Así las cosas, Montenegro inició sus negociaciones de adhesión en junio de 2012 y es actualmente el candidato más avanzado en el proceso de ampliación de la Unión Europea, por delante de Albania, Ucrania y Moldavia, los otros tres países que más pasos han dado hacia su incorporación al bloque comunitario.