De Moraes autoriza invstigación sobre interferencia de Bolsonaro en la Policía

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha autorizado este jueves la reapertura de la investigación de la Policía Federal contra el expresidente Jair Bolsonaro por interferencia en la fuerza de seguridad, a petición del fiscal general, Paulo Gonet.

El caso comenzó a examinarse tras la dimisión el 24 de abril de 2024 del entonces ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, Sérgio Moro --conocido por su liderazgo en la investigación de la trama de corrupción 'Lava Jato', la mayor de la historia de Brasil y extendida también a Perú--. En aquel momento, Moro apuntó a una supuesta interferencia en la Policía Federal manifestada en el reemplazo del director general que él mismo había designado, Maurício Valeixo.

A este respecto, el actual fiscal general declaró que Bolsonaro envió un mensaje a Moro dos días antes de su dimisión, confirmándole que Valeixo sería destituido. A este mensaje lo siguió el hecho de que el exmandatario condenado por intento de golpe de Estado compartiese al día siguiente una noticia sobre las investigaciones iniciadas por la propia Policía contra diputados bolsonaristas, apostillando que sería "otro motivo para el cambio".

Ante esta situación, Gonet ha considerado que es necesario determinar si hubo una injerencia efectiva en la Policía Federal, que, con la reapertura del caso, deberá investigar la conexión entre la presunta injerencia y las investigaciones sobre la agencia de inteligencia paralela con la que Bolsonaro vigiló, según la Policía, a magistrados y periodistas. El cuerpo tendrá que emprender también pesquisas acerca de la difusión de desinformación y el uso de la estructura de la Oficina de Seguridad Institucional en la trama golpista.