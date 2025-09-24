Moscú convoca al embajador moldavo por la negativa de Chisináu a permitir observadores electorales rusos

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha convocado al embajador de Moldavia en Moscú, Lilian Darii, por la negativa de las autoridades del país vecino a acreditar observadores rusos para las elecciones legislativas de este domingo, marcadas por las denuncias de Chisináu sobre supuesta injerencia rusa.

Rusia considera que no hay motivos que avalen la decisión de Moldavia, a quien acusa de infringir gravemente sus obligaciones internacionales. "Es incompatible con los valores democráticos que profesan los dirigentes moldavos y una muestra más de sus políticas antirrusas", ha protestado la cartera de Asuntos Exteriores.

En ese sentido, Rusia incide en que la medida adoptada por Moldavia pone en cuestión "gravemente" la confianza en estas elecciones y la transparencia del proceso de votación y que por ello protestaran ante los órganos competentes.

Estas quejas contrastan con las denuncias de las autoridades moldavas sobre el interés espurio de Rusia en estas elecciones. Este mismo miércoles, el primer ministro Dorin Recean ha alertado de que Moscú quiere "tomar el poder" y ha denunciado una intensa campaña de intromisión en los asuntos internos.

El 28 de septiembre está en juego la conformación del Parlamento de Moldavia, en donde previsiblemente el europeísta Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta Maia Sandu perderá la mayoría, ante el empuje de las fuerzas prorrusas, algunas de las cuales han decidido participar en bloque en estas legislativas.