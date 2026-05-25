Moscú recupera la caja negra del metanero ruso atacado por Ucrania en marzo en aguas del Mediterráneo

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han recuperado este lunes la caja negra del buque metanero 'Arctic Metagaz', atacado a principios de marzo por drones ucranianos en aguas del mar Mediterráneo, un ataque que fue calificado de "terrorista" por parte de Moscú.

La portavoz del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko, ha informado de que un equipo de especialistas ha viajado a Libia para revisar los datos que contiene la caja negra, según ha recogido la agencia de noticias estatal TASS.

Petrenko ha detallado también que drones y vehículos submarinos han llevado a cabo este mismo lunes una inspección detallada del buque dañado, constatándose indicios de incendio, la destrucción total de los sistemas de control del buque y la destrucción de dos de sus cuatro tanques de gas.

"La naturaleza de los daños indica un impacto externo provocado por artefactos explosivos", ha declarado Petrenko, agregando que durante la inspección los expertos no encontraron indicios de contaminación ambiental ni se detectaron fugas de combustible.

El buque procedente del puerto de Murmansk transportaba 100.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Fue atacado cerca de las costas libias por al menos dos drones y tres embarcaciones no tripuladas equipadas con artefactos explosivos.

Un total de 30 tripulantes fueron rescatados, si bien dos marineros resultaron heridos. Las autoridades rusas abrieron una investigación por actos de terrorismo para identificar a los autores del ataque en virtud del artículo 361 del Código Penal.

El Ministerio de Defensa de Libia anunció a finales de marzo que había iniciado tareas de remolque para estabilizar al metanero tras días a la deriva frente a sus costas y después de que la Corporación Nacional de Petróleo libia elevara su estado de preparación ante cualquier derrame o fuga en la carga del tanque.