MSF acusa a Israel de imponer "trabas burocráticas" para restringir el acceso de los palestinos a la sanidad

Archivo - Imagen de archivo de trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF) en las afueras del hospital Al Shifa, en la Franja de Gaza - MÉDICOS SIN FRONTERAS - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha acusado este viernes al Gobierno israelí de hacer uso de "acusaciones infundadas" y "trabas burocráticas" para "restringir el acceso de los palestinos a un atención médica de vital importancia, lo que supone una "violación del Derecho Internacional".

"Al atacar a las ONG, Israel está haciendo uso de obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas para restringir arbitrariamente el acceso de los palestinos a una atención médica que en estos momentos resulta esencial. El objetivo de Israel no es otro que el de limitar el testimonio de organizaciones humanitarias independientes como la nuestra", ha indicado la organización en un comunicado.

Así, ha rechazado "de manera firme y tajante las recientes acusaciones de las autoridades israelíes". "Si la realidad que nuestros equipos presencian en Gaza, que no es otra que la muerte, la destrucción y el coste humano de la violencia, resulta incómoda para algunos, la responsabilidad recae en quienes cometen estas atrocidades, no en quienes las denuncian", ha expresado Paula Gil, presidenta de MSF en España.

En un momento como el actual, en el que las necesidades humanitarias son enormes, estas acusaciones, a las que se suman "las amenazas de Israel", ponen en peligro "la capacidad de MSF para trabajar". "Esto deja en el aire la atención médica vital que precisan cientos de miles de palestinos", ha añadido.

"El Gobierno israelí está tratando de bloquear la poca ayuda y los servicios que quedan en Gaza, pero en MSF seguimos dispuestos a colaborar con las autoridades para mantener en marcha nuestras operaciones y poder seguir prestando apoyo a un sistema sanitario que ha quedado prácticamente destruido. La ayuda humanitaria no es un favor, es una obligación legal en virtud del derecho internacional", ha afirmado Gil.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a más de 71.400 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de 440 desde que entrara el 10 de octubre el acuerdo de alto el fuego vinculado al pacto para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.