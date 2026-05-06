MSF alerta del aumento de los brotes de enfermedades prevenibles en medio de la guerra en Sudán

Archivo - Pacientes de cólera en una unidad respaldada por Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Hospital Al Nahda de Nyala, en Darfur Sur, Sudán - REHAB ADAM ADAM ABAKER/MSF - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este miércoles del aumento de los brotes de enfermedades prevenibles en medio de la guerra civil desatada en Sudán en abril de 2023, que ha causado un colapso del sistema sanitario y un desmantelamiento de los programas de vacunación, motivo por el que ha reclamado un aumento de la financiación para hacer frente a la crisis y presionar a las partes en conflicto para poner fin a las trabas a la ayuda humanitaria.

La ONG ha especificado que sus equipos han tratado al menos 13.000 casos de sarampión en la región de Darfur solo en los primeros cuatro meses de 2026 tras responder a seis brotes de esta enfermedad, a menudo en zonas que acogen a desplazados por el conflicto. En concreto, los brotes han tenido lugar en Feina, Kas y Nyala y sus alrededores --en Darfur Sur--, en Tawila --en Darfur Norte-- y en El Geneina --Darfur Oeste--.

Así, ha manifestado que la mayoría de los pacientes atendidos no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal y ha subrayado que si no se ponen en marcha urgentemente medidas para hacer frente a la situación, los brotes seguirán agravándose y la población continuará muriendo por enfermedades que es posible prevenir.

"En enero de 2026, Tawila era un punto crítico de sarampión, con 957 casos tratados ese mes. Tras una campaña de vacunación liderada por un socio, que llegó a más de 130.000 personas, el número de casos descendió de forma constante hasta situarse en apenas 40 a finales de abril", ha manifestado Joseph Amadomon Sagara, coordinador médico de emergencias de MSF en Sudán.

"Sin embargo, el problema es que los brotes se contienen en un lugar y reaparecen en otro, ya que el desplazamiento obliga a la población a moverse y la falta de cobertura vacunal permite que la enfermedad se propague", ha esgrimido, en un contexto difícil debido al número insuficiente de dosis, la interrupción en las cadenas de suministro interrumpidas y la escasez de personal cualificado.

A ello hay que sumar los obstáculos administrativos para la importación de vacunas y los retrasos en el seno del Ministerio de Sanidad de cara a elaborar planes de vacunación o confirmar los brotes, paso previo necesario para el envío de vacunas. En este sentido, MSF lamenta que en ocasiones la autorización oficial llega cuando el brote ya está extendido.

En este sentido, Miriam Alía, especialista en vacunación y respuesta a brotes de MSF, ha señalado que "los drásticos recortes de financiación y la obstrucción burocrática deliberada por parte de las partes en conflicto están impidiendo que vacunas y medicamentos esenciales lleguen a tiempo a quienes los necesitan", a pesar de lo cual las campañas de vacunación han demostrado su eficacia a la hora de frenar la propagación de estas enfermedades.

MSF PIDE "UNA INMUNIZACIÓN SISTEMÁTICA"

MSF ha puntualizado que en El Geneina los casos de sarampión han disminuido un 96% desde enero tras una campaña masiva de vacunación, mientras que el Ministerio de Sanidad puso en marcha su primera campaña de vacunación masiva desde el inicio de la guerra en Darfur Central, alcanzando a 810.000 niños. La ONG apoyó la campaña en Zalingei, donde la elevada cobertura lograda se ha traducido en una fuerte reducción de los casos hospitalarios de sarampión.

En Darfur Sur, MSF vacunó a más de 200.000 niños en 2026 en Kas y en la remota región de Yebel Marra Sur, y respaldó una campaña del Ministerio de Sanidad y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Nyala y Jebel Marra Este que llegó a más de 550.000 niños. "Estoy muy contenta de que los niños estén recibiendo la vacuna", señala Mariam, que llevó a su hijo de 11 años, Hamaza, a un punto de vacunación en Umalgora.

Por ello, Alía ha insistido en que "las campañas de vacunación están dando resultados", si bien ha alertado de que "estos avances no se sostendrán sin una inmunización sistemática". "En todo Sudán, el colapso del sistema sanitario, las dificultades de acceso a zonas remotas y unos equipos móviles desbordados han dejado la cobertura muy por debajo de los niveles de 2022. Muchos niños siguen sin recibir vacunas. Mientras no se aborden estos problemas estructurales, los brotes seguirán repitiéndose", ha destacado.

La guerra civil estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.