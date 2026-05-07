MSF alerta de "niveles alarmantes de desnutrición" por la "restricción deliberada" de alimentos en Gaza

Archivo - Un grupo de niños palestinos desplazados espera para recibir alimentos en Gaza. - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este jueves de que se han producido "niveles alarmantes de desnutrición" por la "restricción deliberada" de alimentos por parte de Israel en la Franja de Gaza, una situación que se recrudeció a mediados de 2025 en pleno incremento de los ataques israelíes y que afecta especialmente a mujeres embarazadas y recién nacidos.

"En cuatro centros de salud gestionados y apoyados por MSF entre finales de 2024 y principios de 2026, los equipos de MSF registraron mayores niveles de prematuridad y mortalidad entre los bebés nacidos de madres afectadas por la desnutrición durante el embarazo, altos niveles de abortos espontáneos y se ha observado un fuerte aumento en el abandono del tratamiento entre los niños desnutridos", ha lamentado la organización en un comunicado.

Así, ha relacionado estos resultados con el bloqueo israelí a la entrada de "bienes esenciales" y los ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones médicas. "La inseguridad, los desplazamientos, las restricciones a la ayuda y el acceso limitado a alimentos y atención médica han tenido consecuencias devastadoras para la salud materna y neonatal", ha denunciado, al tiempo que ha advertido de que la situación sigue siendo "extremadamente frágil" a pesar del llamamiento al alto el fuego.

Por ello, ha pedido a las autoridades israelíes que permitan de inmediato la entrada sin obstáculos de la ayuda y los suministros vitales para evitar efectos "devastadores de la desnutrición", también durante el embarazo.

"La crisis de desnutrición fue totalmente provocada", ha afirmado Mercè Rocaspana, responsable médica de la unidad de emergencias de MSF. "Antes de la guerra, la desnutrición en Gaza era prácticamente inexistente. Durante dos años y medio, el bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria y los bienes comerciales, sumado a la inseguridad, han restringido gravemente el acceso a alimentos y agua potable", ha afirmado.

La situación, ha sostenido, ha llevado a los centros de salud a cerrar y las condiciones de vida se han deteriorado profundamente. "Como resultado, los grupos de personas vulnerables corren un mayor riesgo de sufrir desnutrición", recoge el texto, que apunta a que el 90% de los bebés nacidos de madres afectadas por desnutrición nacieron de forma prematura, y el 84% presentaba bajo peso al nacer, un incidencia mucho mayor que en los bebés nacidos de madres que no padecían desnutrición en el momento del parto.

MORTALIDAD NEONATAL

"La mortalidad neonatal fue el doble entre los bebés nacidos de madres afectadas por desnutrición en comparación con los nacidos de madres sin desnutrición", ha manifestado MSF, que ha aclarado que el desplazamiento y la inseguridad "impiden suministrar tratamiento" a enfermos y afectados.

Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, los equipos de MSF ingresaron a 513 bebés menores de seis meses en programas de alimentación terapéutica ambulatoria en los centros de atención primaria de Al Mawasi y Al Attar, en Jan Yunis. De los ingresados, el 91% corría riesgo de sufrir retraso en el crecimiento y el desarrollo. En diciembre, 200 bebés ya no formaban parte del programa: solo el 48% de ellos se curó, el 7% falleció, el 7% fue derivado a un programa para niños mayores y un impactante 32% abandonó el tratamiento, principalmente debido a la inseguridad y al desplazamiento, apunta la ONG.

"La reducción de los ingresos a finales de julio y principios de agosto de 2025 coincidió con un periodo de mayor inseguridad y de interrupciones en la distribución de alimentos", ha explicado Marina Pomares, coordinadora médica de MSF para Palestina.

"La mayoría de las madres solicitaban apoyo nutricional incluso cuando aún no se había diagnosticado desnutrición a los niños, lo que refleja la inseguridad alimentaria generalizada provocada por el bloqueo impuesto por Israel, que impidió de hecho la entrada de alimentos en Gaza durante meses. Las familias adoptaron mecanismos de supervivencia, a menudo dando prioridad a los hombres y a los niños frente a las madres a la hora de distribuir los limitados alimentos", ha añadido.

Antes de la guerra no existían unidades especializadas en alimentación terapéutica en la Franja. Los equipos de MSF identificaron los primeros casos de desnutrición infantil en enero de 2024. Entre esa fecha y febrero de 2026, MSF ingresó a 4.176 niños menores de 15 años --el 97% menores de 5-- por desnutrición aguda en sus programas ambulatorios y de hospitalización. Durante el mismo periodo de tiempo, 3.336 mujeres embarazadas y lactantes fueron incluidas en programas ambulatorios.

El documento señala que a finales de mayo, los puntos de distribución de alimentos se redujeron de unos 400 a solo cuatro bajo la autodenominada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés). Además, el bloqueo de los camiones comerciales de víveres limitó drásticamente el acceso a los alimentos. "Los puntos [de distribución de alimentos] estaban militarizados y eran peligrosos, apenas funcionaban o no abrían al mismo tiempo, lo que restringía aún más el acceso a la tan necesaria ayuda alimentaria", ha declarado José Mas, jefe de la unidad de emergencia de MSF.

"Las restricciones tácticas de Israel a la entrada de alimentos, la militarización de los corredores de ayuda y los puntos de distribución y los ataques selectivos contra la infraestructura esencial de Gaza han creado un entorno en el que el hambre se utiliza deliberadamente como medio de control sobre la población", ha señalado Mas, que considera que la situación "sigue siendo extremadamente frágil".