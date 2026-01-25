MSF compartirá con Israel una lista de sus empleados palestinos para seguir trabajando en los territorios ocupados

Archivo - Vehículo de MSF en Gaza - Europa Press/Contacto/Naaman Omar - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) ha anunciado que compartirá con las autoridades israelíes una lista de sus empleados palestinos, condición exigida por el Gobierno israelí para seguir trabajando en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este a partir del 1 de marzo.

En su comunicado, MSF lamenta que Israel "ha colocado a propósito" a la organización y a sus colegas palestinos "ante la imposible elección de proporcionar esta información o abandonar a los cientos de miles de palestinos que necesitan atención médica vital".

A finales de año pasado, Israel anunció la revocación de los permisos de operaciones a ONG internacionales por incumplir unos nuevos requisitos que los trabajadores humanitarios calificaron de prácticamente imposibles de cumplir.

Las autoridades israelíes habían pedido a las ONG que presentaran en un plazo de diez meses una serie de documentos sobre su organización y operaciones, incluyendo una lista de todos los empleados, como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos si son, por ejemplo, sospechosas de colaborar con "organizaciones terroristas" designadas como tales por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Ahora, y como "medida excepcional", MSF ha informado de que proporcionará a Israel "una lista definida de los nombres del personal palestino e internacional, sujeta a parámetros claros, priorizando la seguridad del personal".

"Esta decisión es el resultado de extensas conversaciones con nuestros colegas palestinos y solo se adoptará con el consentimiento expreso de las personas implicadas", añade MSF antes de explicar el por qué de su recelo: "Nos preocupa legítimamente proporcionar dicha información en un contexto en el que 1.700 profesionales sanitarios han sido asesinados, incluidos 15 trabajadores de MSF, desde octubre de 2023".

La ONG recuerda que, "desde el 1 de enero de 2026, se ha denegado la llegada de nuestro personal internacional a Gaza y se han bloqueado todos nuestros suministros", de ahí la urgencia de la situación.

"A pesar de nuestra preocupación de que estos bloqueos administrativos formen parte de esfuerzos más amplios para socavar, desacreditar y difamar la acción humanitaria, seguimos buscando el diálogo con las autoridades israelíes, para reafirmar los principios de la ayuda humanitaria independiente y, en última instancia, continuar nuestra misión médica para los cientos de miles de palestinos que no deben ser abandonados en su momento de mayor necesidad", concluye MSF.