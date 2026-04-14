MSF denuncia dos muertos y más de 50 heridos en ataques con drones del Ejército de Sudán contra Darfur

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este martes la muerte de dos personas y más de 50 heridos en varios ataques con drones achacados al Ejército de Sudán contra varios puntos de la región de Darfur (oeste), en la víspera del tercer aniversario del inicio de la guerra en el país africano entre las Fuerzas Armadas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"Desde la tarde del domingo, en menos de 24 horas, los equipos de MSF en Darfur han atendido a 56 personas heridas y han registrado el fallecimiento de dos más tras cinco ataques con drones llevados a cabo por las Fuerzas Armadas sudanesas", ha dicho la coordinadora de emergencias de la ONG en la región, Muriel Boursier.

Así, ha explicado que los equipos de la organización en el hospital de El Geneina, en Darfur Occidental, atendieron a 25 personas, incluidos cuatro niños, heridas por un ataque cerca de la ciudad durante la noche del domingo, mientras que a primera hora del lunes fueron atendidas tres personas en otro ataque contra el mercado de Tululu, entre El Geneina y Zalingei.

"En Darfur Central, los equipos de MSF atendieron a 28 personas heridas en el Hospital Universitario de Zalingei tras cuatro ataques con drones en la región, uno de ellos el mismo ataque al mercado de Tululu. También se registraron dos muertes", ha lamentado Boursier, quien ha subrayado que "estos ataques de las Fuerzas Armadas sudanesas demuestran un desprecio absoluto por la vida de la población civil".

En este sentido, ha denunciado que "las personas están siendo asesinadas en carreteras y en mercados". "Ningún lugar es seguro", ha sostenido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "ambas partes en conflicto están atacando y matando a civiles, como han hecho durante años". "Esto debe parar ya: este nivel de violencia y sufrimiento no puede continuar", ha destacado.

"La crisis humanitaria en Sudán es una de las mayores del mundo y, durante los últimos tres años, la población civil ha soportado una violencia extrema que ha devastado todos los aspectos de sus vidas. MSF trabaja en nueve estados del país, respondiendo a emergencias y proporcionando atención médica vital. Una vez más, hacemos un llamamiento a las partes en conflicto en Sudán para que protejan a la población civil", ha apostillado.

La guerra civil en el país africano estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento de Al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.