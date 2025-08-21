MSF denuncia miles de palestinos enfermos por la falta de agua en Gaza

Imagen de archivo de un niño con una garrafa de agua en Gaza. - NOUR ALSAQQA

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este jueves de que miles de palestinos han enfermado a causa de la falta de agua debido al bloqueo impuesto por Israel contra la Franja de Gaza, donde la población carece de los productos necesarios para tratar el agua.

"Como parte de su campaña genocida, las autoridades israelíes están negando a los palestinos necesidades básicas para la vida, como alimentos, agua y atención sanitaria", ha indicado MSF en un comunicado en el que ha especificado que, tras 22 meses de "restricciones de acceso a infraestructuras hidráulicas esenciales", la cantidad de agua disponible en Gaza es "totalmente insuficiente".

En este sentido, ha manifestado que algunas organizaciones como MSF podrían aumentar la cantidad de agua potable disponible en Gaza si Israel retira los bloqueos.

Desde junio de 2024, de cada diez solicitudes de importación de artículos para la desalinización del agua, MSF ha obtenido solo una autorización. "Además de ser insuficiente, el suministro de agua depende totalmente del abastecimiento que se hace a través de camiones cisterna. Y dado que el 86 por ciento de Gaza está bajo orden de desplazamiento forzoso por parte del Ejército israelí, intentar llegar con estos camiones cisterna hasta las personas que se encuentran en esas zonas resulta sumamente peligroso", recoge el documento.

Además, la organización ha denunciado "la falta de métodos de almacenamiento adecuados en los hogares agrava aún más los problemas a los que se enfrenta la población".

MSF ha instado a Israel a permitir la importación a gran escala de "equipos esenciales para el suministro y la distribución de agua". "El Ejército israelí debe detener la destrucción de las infraestructuras hidráulicas y permitir la reparación inmediata de los sistemas de agua que han sido dañados para garantizar que la población tenga acceso al agua", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que el agua y otros bienes de primera necesidad "no deben ser utilizados como armas de guerra".

AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES

MSF ha hecho hincapié en que esta escasez de agua potable se traduce en un aumento de las enfermedades. Así, ha detallado que "solo en el último mes, los equipos médicos de MSF han atendido más de 1.000 consultas por diarrea acuosa aguda a la semana".

Además, la falta de agua para la higiene ha provocado que la población padezca también enfermedades cutáneas como la sarna. "El agua potable también es esencial para los hospitales, para reducir la propagación de infecciones y mantener a los pacientes hidratados para que sus cuerpos puedan curarse de sus heridas y enfermedades", ha explicado.

"Hay muy poca agua para tanta gente", ha afirmado Mohammed Nsier, responsable de agua y saneamiento de MSF en Gaza. "La cantidad que podemos proporcionarles es muy pequeña en comparación con las necesidades, y las condiciones son extremadamente difíciles", ha zanjado.