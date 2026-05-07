MSF denuncia que la provincia congoleña de Kivu Sur está "al borde del colapso sanitario"

Archivo - Imagen de archivo de una calle de República Democrática del Congo. - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este jueves que la provincia congoleña de Kivu Sur, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC) se encuentra al "borde del colapso sanitario", una situación que se está "deteriorando peligrosamente", especialmente en Minova, una ciudad situada en el norte de Kalehe.

Allí se ha producido la suspensión de la financiación del Banco Mundial a través del Programa Multisectorial de Nutrición y Salud (PMNS), lo que ha tenido consecuencias "inmediatas en el acceso a atención médica vital, especialmente para las mujeres embarazadas y los recién nacidos", tal y como ha advertido la organización.

Asimismo, ha lamentado en comunicado la existencia de "un Kivu Sur desatendido pese a las inmensas necesidades" existentes en la zona, donde se producen interrupciones en el suministro de medicamentos, vacunas y productos nutricionales.

"Los programas nacionales de salud para luchar contra la malaria, la tuberculosis, el VIH, la desnutrición y la vacunación ya no funcionan de manera efectiva en muchas zonas, debido a las limitaciones de seguridad y logísticas y a la retirada de financiación", ha explicado Issa Moussa, coordinador general de MSF en Kivu Sur. "Los centros de salud primarios, a menudo sin personal remunerado ni medicamentos esenciales, no están en condiciones de responder a las necesidades reales", ha añadido.

La zona de Minova sirve para ilustrar lo "alarmante de la crisis" que atraviesa la región: desde la suspensión de la financiación del Banco Mundial y el fin del apoyo de algunos socios a principios de 2026, el Hospital General de Referencia (HGR) de Minova ha introducido nuevas tarifas para la atención obstétrica y neonatal: hasta 100 dólares (84 euros) por una cesárea y 50 dólares (42 euros) por la atención de un recién nacido prematuro.

"Las consecuencias son inmediatas y dramáticas. Algunas mujeres permanecen hospitalizadas durante días o semanas sin poder pagar, mientras que otras simplemente renuncian a la atención, recurriendo a partos de alto riesgo en sus casas", ha señalado la organización.

Desde el fin del apoyo del Banco Mundial, y según datos del HGR, la asistencia a la maternidad en enero y febrero de 2026 cayó cerca de un 34% en comparación con 2025. "Estamos desesperadas, preocupadas por nuestros bebés y por nuestros otros hijos. Algunas llevamos hospitalizadas tres días, otras más de dos semanas. Ya no tenemos esperanza. Simplemente no puedo pagar", relata una paciente hospitalizada en enero de 2026 en Minova.

La suspensión de esta ayuda afecta a unos 500 centros sanitarios de Kivu Sur, lo que ha mermado las capacidades generales a la hora de prestar ayuda y reduce en gran medida la asistencia gratuita, según ha indicado la ONG, que ha aclarado que aún hay un hospital en Numbi que ofrece atención gratis.

HACINAMIENTO EN LOS HOSPITALES

Sin embargo, "funciona muy por encima de su capacidad, con una tasa de ocupación en maternidad que superaba el 217% a principios de 2026, frente al 95% en octubre de 2025". "Esto, en la práctica, significa más de dos mujeres por cama. En este momento, el hospital no puede absorber una afluencia adicional de pacientes procedentes del litoral del lago Kivu, donde las mujeres embarazadas recorren a veces varias horas a pie, pese a la inseguridad, por falta de recursos económicos", recoge el documento.

Además, ha hecho hincapié en que "este deterioro del sistema sanitario se produce en un contexto de altos riesgos epidémicos (sarampión, cólera, mpox), desnutrición persistente --especialmente en los Hauts Plateaux-- y un nivel de violencia sexual que sigue siendo extremadamente preocupante".

Por ello, ha solicitado la movilización urgente de recursos dado que la ONG "no puede sustituir de forma duradera a las autoridades sanitarias ni al resto de organizaciones humanitarias y de desarrollo que se están retirando progresivamente", tal y como ha explicado Moussa.

"Sin un relevo operativo y financiación rápida, los servicios esenciales de salud corren el riesgo de colapsar, con consecuencias directas sobre la mortalidad materna e infantil en todo Kivu Sur", ha apuntado, al tiempo que ha instado a los actores humanitarios a reforzar su presencia y a las autoridades y partes en el conflicto a "garantizar un acceso humanitario seguro y sin trabas".