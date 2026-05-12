MSF evacúa su hospital de Cité Soleil, en la capital haitiana, tras intensos enfrentamientos entre grupos armados

Archivo - Balas localizadas en las calles de Puerto Príncipe. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado este lunes de la evacuación de su hospital de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, capital de Haití, así como de la suspensión "temporal" de sus actividades allí tras "intensos enfrentamientos" entre grupos armados que sacuden sin cesar a la zona.

"Desde hace más de 24 horas, el barrio de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, es escenario de intensos enfrentamientos entre grupos armados", ha lamentado la organización en un comunicado en el que ha señalado que sus equipos médicos han tenido que hacer frente a una "afluencia de personas con heridas de bala", amén de acoger a "más de 800 personas que buscaban ponerse a salvo".

Así, tras acusar un "continuo empeoramiento de la situación", MSF ha manifestado verse "obligada" a "evacuar su hospital y a suspender sus actividades hasta nuevo aviso", alegando que en la mañana del domingo 10 de mayo estallaron "combates de extrema intensidad" entre grupos armados rivales en los municipios de Cité Soleil y Croix des Bouquets, cuyos disparos "desde entonces", han asegurado, "no han cesado" encontrándose el hospital "en el centro de los enfrentamientos".

"En solo 12 horas, nuestros equipos han atendido a más de 40 personas con heridas de bala", ha señalado la directora de proyectos de MSF en Haití, Davina Hayles, lamentando que uno de los guardias resultó herido por cuenta de una bala perdida "dentro del recinto mismo" del centro hospitalario.

Asimismo, la ONG ha sumado que su personal ha tenido que atender a pacientes trasladados desde el hospital de Fontaine, incluyendo a mujeres embarazadas que dieron a luz durante la noche del domingo al lunes. Todo ello, teniendo en cuenta, además, que, según ha subrayado la organización, "actualmente ningún hospital está abierto en la zona donde se desarrollan los enfrentamientos".

Lamentando, por consiguiente, ver "imposible" prestar asistencia "en medio de los disparos", al ni siquiera tener a su personal "a salvo", Médicos Sin Fronteras ha querido recalcar que esta suspensión es de carácter "temporal" debido al "nivel extremo de inseguridad", por lo que ha urgido a "todas las partes implicadas" a que "respeten la seguridad del personal sanitario y de la población civil".

LA POLICÍA ANUNCIA NUEVOS DESPLIEGUES

Este mismo lunes, la Policía Nacional haitiana ha anunciado el despliegue de varias unidades especializadas, así como de nueve vehículos blindados en la llanura de Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe, y concretamente en Cazeau, Carrefour Droullard y Terre Noire.

Lo ha hecho en respuesta a los violentos enfrentamientos entre bandas rivales registrados en la noche del 10 al 11 de mayo, de acuerdo con un comunicado citado por la agencia de noticias haitiana Alter Presse, que agrega que varias personas han perdido la vida debido a balas perdidas, mientras que otras han huido de la zona.

Esta misma semana, Naciones Unidas ha alertado de la situación de violencia extrema que desangra a este país en el que más de 1.600 personas han perdido la vida en incidentes violentos registrados entre enero y marzo de 2026, siendo en su gran mayoría provocados por las fuerzas de seguridad en sus operaciones contra las bandas criminales que llevan años ejerciendo su control en buena parte del país.

Según las cifras que baraja la ONU, las pandillas son responsables del 27% de las víctimas; un porcentaje que palidece frente al 69% que atribuye a las fuerzas de seguridad, "con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños, mientras las fuerzas de autodefensa contabilizan el 4% restante".