MSF reclama a Israel la liberación de todos los trabajadores sanitarios arrestados "arbitrariamente"

Archivo - Bandera con el logo de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) - MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF) - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado a Israel la liberación de todos los trabajadores sanitarios arrestados "arbitrariamente" y ha denunciado que la mayoría de ellos se encuentran detenidos "en condiciones terribles" y "sin justificación ni motivo alguno".

"MSF exige la liberación inmediata de todo el personal médico detenido arbitrariamente. Mientras permanezcan privados de libertad, se les debe garantizar el acceso a una atención médica adecuada y a condiciones de detención dignas", ha apuntado la ONG a través de un comunicado.

"La práctica de detener arbitrariamente, torturar y maltratar al personal médico palestino en Israel es inaceptable. Durante demasiado tiempo, demasiados líderes mundiales han evitado condenar la conducta de Israel en Palestina", ha manifestado la organización, que ha señalado que "el silencio se ha convertido en complicidad".

Así, ha recordado la situación del director del Hospital Kamal Aduan, Husam abú Safiya, quien "sigue recluido en régimen de aislamiento tras llevar un año y medio detenido", al tiempo que ha puntualizado que "las denuncias de tortura a las que estaría siendo sometido se inscriben en un patrón atroz por parte de las autoridades israelíes, que detienen y persiguen al personal médico en toda Palestina".

Por ello, ha destacado que la situación de Abú Safiya "no es un caso aislado" y ha apuntado que, "según Healthcare Workers Watch, 446 trabajadores sanitarios palestinos han sido arrestados por las autoridades israelíes desde octubre de 2023, de los cuales 95 permanecen detenidos".

Entre ellos figura también Mohamed Obeid, un cirujano ortopédico de MSF que lleva más de 600 detenido en Israel, "en condiciones muy duras y sin ningún contacto con su familia". "Fue detenido el 26 de octubre de 2024 por las fuerzas israelíes mientras prestaba servicio en el Hospital Kamal Aduan, en el norte de Gaza", ha recordado.

"MSF se suma a los llamamientos internacionales para que sean puestos en libertad de inmediato", ha puntualizado la ONG, que ha recordado además que desde la ofensiva de Israel contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 "han sido asesinados 1.700 profesionales sanitarios, incluidos 15 trabajadores de MSF".

El Ministerio de Sanidad gazatí elevó el lunes a 73.283 los muertos y 173.864 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza, incluidos cerca de 1.160 los muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, en el marco de un acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.