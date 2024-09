Muath Hamed, reportero palestino, pide más implicación a la prensa: "No se publica todo lo que pasa en Gaza"

Reporteros sin Fronteras denuncia ante el TPI a Israel por crímenes de guerra tras el asesinato de más de 130 periodistas desde el 7 de octubre



El periodista palestino Muath Hamed ha pedido a los medios de comunicación "un poco de profesionalidad" a la hora de contar lo que sucede en la Franja de Gaza en vísperas de cumplirse un año del inicio de la ofensiva militar israelí. "La prensa internacional no publica muchas cosas de lo que está pasando", ha lamentado.

Hamed, refugiado en España desde hace cinco años, ha destacado la importancia de la prensa internacional en este conflicto e incide en que sirva de verdadero altavoz de este "genocidio" que durante años viene padeciendo el pueblo palestino, por lo que lamenta que mucho de lo que está ocurriendo no aparezca en los medios.

"La prensa extranjera no puede entrar a Gaza porque los israelíes no lo permiten, pero en cuentas de agencias internacionales, como Reuters o AFP, hay mucha información sobre lo que está pasando", en cambio "no se publican muchas cosas. Entonces, pido un poco de profesionalidad", ha demandado.

Hamed, quien ha contado cómo en hasta seis ocasiones ha sido disparado de manera deliberada por las tropas israelíes cuando ejercía su trabajo en Cisjordania, ha expresado su preocupación por la situación "imposible de vivir" de sus compañeros de profesión allí en la Franja de Gaza.

"La mayoría de los periodistas ahí duermen en los hospitales, a las puertas de los hospitales con el olor de la muerte, con el olor de los cuerpos", ha contado a Europa Press durante un acto de Reporteros sin Fronteras (RSF) en Madrid. No solo corren el riesgo de ser ellos asesinados, sino también sus familias, cuenta.

A punto de cumplirse un año del inicio de la operación militar de Israel sobre la Franja de Gaza, son ya cerca de 41.500 las personas que han muerto bajo sus bombas. En tanto, Hamed apenas alberga esperanzas de que la situación vaya a cambiar a corto plazo. "Este gobierno israelí no va a hacer nada", ha dicho.

"No van a hacer nada hasta ocupar todo Gaza", ha afirmado Hamed, corresponsal en España de la cadena qatarí Al Araby.

MÁS DE 130 PERIODISTAS ASESINADOS EN MENOS DE UN AÑO

En este año de ataques sobre el enclave palestino, Israel ha matado a más de 130 profesionales de los medios de comunicación. Según Reporteros sin Fronteras (RSF) se trata de la "la mayor masacre contra la prensa jamás registrada" por la ONG "en tan corto espacio de tiempo".

"Los asesinatos de periodistas y los ataques contra los medios constituyen crímenes de guerra", ha recordado la vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, quien advierte de que la cifra irá en aumento a medida que Israel no solo pretende continuar el conflicto sino también extenderlo al sur de Líbano.

Es por ello, que RSF ha presentado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) una cuarta denuncia contra Israel con nuevos casos en los que queda patente "la intención clara" de matar a profesionales de la prensa. "La protección de los periodistas empieza por luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos por quienes no respetan el Derecho Internacional", señala Cachera.

"Sin respeto a la libertad de prensa, al derecho a la información, al derecho internacional humanitario y a los Derechos Humanos no hay democracia posible e Israel no se comporta como tal por mucho que se lo proclame", ha enfatizado.

Israel, relata, no solo ha asesinado a periodistas palestinos, sino que ha llevado a cabo detenciones arbitrarias, cometido torturas, persecuciones, destruido deliberadamente instalaciones de medios de comunicación y promulgado leyes censoras para clausurarlos, como es el caso de Al Yazira.

"Reporteros sin Fronteras junto a 59 organizaciones de prensa ha pedido que se suspenda el acuerdo de asociación de Israel con la Unión Europea. Exigimos a Israel que deje de asesinar a periodistas en Gaza con total impunidad y a la comunidad internacional de la que España forma parte que deje de permitírselo sin consecuencia alguna para nuestra mayor vergüenza y nuestro mayor dolor", reclama.