Muere a los 56 años la dibujante y directora de cine franco-iraní Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'

Archivo - La historietista y pintora Marjane Satrapi, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, interviene durante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024' en el Teatro Campoamor, a 25 de octubre de 2024, en - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La guionista, dibujante de historietas y directora de cine franco-iraní Marjane Satrapi, autora de la obra 'Persépolis', ha fallecido a los 56 años, según ha confirmado este jueves la Fundación Princesa de Asturias, que en 2024 le entregó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

"Ha fallecido Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024", ha indicado la Fundación Princesa de Asturias en un breve mensaje en redes sociales, minutos después de que la noticia fuera comunicada por la familia de la autora a la cadena de televisión francesa BFM TV.

La muerte de Satrapi ha tenido lugar poco más de un año después de fallecimiento de su esposo, Mattias Ripa, productor, actor y guionista sueco. Ripa fue además el traductor al inglés de la obra de más éxito de la autora, la citada 'Persépolis'.

Norma Editorial, que ha publicado en España varias obras de la dibujante franco-iraní, ha afirmado que se trata de "un día triste para el mundo del cómic". "Nos enteramos de la terrible noticia del fallecimiento de Marjane Satrapi. La comprometida autora franco-iraní que nos legó la extraordinaria 'Persépolis'", ha dicho, antes de destacar que "sus historias hablan por ella". "Descanse en paz", ha apuntado.