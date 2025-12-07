Muere a los 73 años Martin Parr, retratista por excelencia de las aspiraciones de la clase media británica

Archivo - El fotógrafo británico Martin Parr - Europa Press/Contacto/Alessandro Cimma - Archivo

El fotógrafo británico Martin Parr ha fallecido este pasado sábado a los 73 años de edad en su domicilio de Bristol, ha confirmado su fundación en un comunicado.

"Vamos a echar a Martin mucho de menos", ha apuntado la fundación sobre el fallecimiento del fotógrafo, cuyas fotografías describieron durante varias décadas las alegrías, sinsabores y expectativas de la clase media británica.

En particular, Parr saltó a la fama a mediados de la década de 1980 con The Last Resort: su estudio de la clase trabajadora en vacaciones en New Brighton, Merseyside.

A lo largo de la década de 1990, la obra de Parr adquirió un carácter internacional con sus críticas a la industria turística (Small World) y al consumismo global (Common Sense).

Parr, miembro ilustre de la Agencia Magnum, e incluso fue presidente de la misma entre 2013 y 2017. En 2021 fue diagnosticado con cáncer.