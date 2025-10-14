Muere un agente en un ataque contra un equipo de vacunación contra la polio en el norte de Pakistán

Archivo - Un agente de la Policía de Pakistán (archivo) - HUSSAIN ALI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un miembro de las fuerzas de seguridad de Pakistán ha muerto este martes a causa de un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un equipo de vacunación contra la poliomielitis en el valle del Swat, en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), cerca de la frontera con Pakistán.

La Policía del valle del Swat ha indicado que el ataque ha sido ejecutado en Anzar Tangay Biakan cuando los trabajadores procedían a la vacunación en el marco de una campaña nacional de inmunización, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha condenado ya el ataque y ha ofrecido sus condolencias a la familia del fallecido, antes de recalcar que los ataques contra los implicados en estas campañas de vacunación son "intolerables" y reiterar el compromiso de Islamabad con la erradicación de la polio en el país centroasiático.

El suceso ha tenido lugar apenas un día después de que el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (NEOC, por sus siglas en inglés) lanzada una campaña de vacunación contra la polio que tiene como objetivo inmunizar en una semana a más de 45,4 millones de niños menores de cinco años en cerca de 160 distritos de Pakistán.

La polio, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, donde los equipos hacen frente a reiterados ataques por parte de grupos armados, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020.