Muere una bebé de ocho meses en Gaza por el frío y las lluvias causadas por una tormenta polar

Palestinos entre tiendas de campaña inundadas a causa de las tormentas en la Franja de Gaza, usadas por desplazados a causa de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Matar Al-Zaq

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una bebé de ocho meses ha muerto este jueves en la Franja de Gaza a causa del intenso frío asociado a la tormenta polar que sacude el enclave desde el miércoles, que ha dejado además unas lluvias que han inundado y dañado decenas de tiendas de campañas usadas por los desplazados a causa de la ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que la fallecida es Rahaf abú Yazar, quien vivía en la ciudad de Jan Yunis (sur), un extremo confirmado por fuentes citadas por el diario 'Filastin', que afirman que la tienda de su familia sufrió daños a causa de las lluvias.

El director general del Ministerio de Sanidad gazatí, Munir al Barsh, ha advertido del riesgo asociado a las bajas temperaturas y las lluvias torrenciales en el enclave, dado que generan un contexto adecuado para la propagación de enfermedades, especialmente en el caso de problemas respiratorios entre niños, ancianos y enfermos.

Las lluvias han provocado además el derrumbe de un edificio de tres plantas en el barrio de Al Nasr, en la ciudad de Gaza (norte), si bien por ahora no hay informaciones sobre víctimas. Además, numerosas personas han tenido que ser evacuadas de tiendas de campaña inundadas por la tormenta.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha vuelto a acusar a Israel de "no cumplir con sus obligaciones bajo el acuerdo de alto el fuego", especialmente en lo relativo al "protocolo humanitario", con sus continuadas restricciones a la entrega de ayuda y materiales para refugio a la población, una situación agravada ante la llegada del invierno.

"El enemigo criminal tiene toda la responsabilidad por las trágicas condiciones que sufre la población en Gaza, resultado de los obstáculos a la entrada de materiales de refugio, y por exacerbar de forma deliberada el sufrimiento de cientos de miles de desplazados ante el inicio del invierno, dado que las tiendas no pueden soportar el frío y las tormentas", ha sostenido.

Por ello, ha reiterado su llamamiento a los mediadores para que "adopten acciones urgentes" y "presionen directamente" a Israel para que permita la entrada de estos materiales y reabra el paso de Rafá --en la frontera con Egipto-- en ambas direcciones, además de pedir a las poblaciones de otros países que "intensifiquen su activismo y solidaridad" con los palestinos en Gaza.