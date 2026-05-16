Muere un buceador de rescate en las tareas de recuperación de cinco italianos ahogados en Maldivas

Archivo - Imagen de archivo de gente navegando en Maldivas - Europa Press/Contacto/Wu Yue - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un buceador de rescate ha muerto en Maldivas mientras buscaba los cuerpos de turistas y su instructor que se ahogaron esta semana durante un accidente de buceo en una cueva submarina, según ha informado el presidente maldivo, Mohamed Muizzu, en un comunicado publicado en redes sociales.

"La muerte de un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional que buceaba para buscar turistas desaparecidos representa una profunda tristeza para mí y para todos los ciudadanos", ha lamentado el mandatario en relación al fallecimiento de Mohamed Mahudhee, víctima de una descompensación producida por la descompresión; la misma razón que costó la vida, según las estimaciones preliminares, de los cuatro turistas y su instructor.

Los restos mortales de cuatro de los italianos (el quinto ha sido recuperado) se encuentran sumergidos en una cueva del atolón de Vaavu. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que confirmó sus muertes el jueves, el grupo de cinco personas, entre ellas un biólogo marino y un instructor de buceo, exploraba un sistema de cuevas con múltiples cámaras conectadas por estrechos pasajes a una profundidad de unos 50 metros.

Sin embargo, las autoridades maldivas e italianas sigue investigando si el grupo solo contaba con autorización para sumergirse a 30 metros de profundidad, el límite máximo del buceo recreativo en Malvinas. Las profundidades más allá de 40 metros son consideradas como buceo técnico y es obligatoria la formación y la posesión de equipos especializados. El buceo a 50 metros supera la profundidad máxima recomendada para buceadores recreativos por la mayoría de las agencias certificadoras.

Los fallecidos han sido identificados como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova, su hija Giorgia Sommacal, el biólogo marino Federico Gualtieri, la investigadora Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti, cuyo cuerpo ha sido recuperado.