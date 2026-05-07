Muere un conocido crítico con el Gobierno de Ruanda por una presunta sobredosis tras salir de prisión

Archivo - Bandera de Ruanda (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Penitenciario de Ruanda (RCS) ha anunciado este jueves el fallecimiento de Aimable Uzaramba Karasira, un youtuber conocido por sus posiciones críticas con el Gobierno liderado por el presidente Paul Kagame, por una presunta sobredosis poco después de salir de prisión en la capital, Kigali.

"Fue trasladado al hospital tras ser sorprendido ingiriendo una sobredosis de su medicación prescrita. El RCS está a la espera del informe médico sobre la causa de la muerte", ha informado en un comunicado difundido en redes sociales.

Varios activistas, no obstante, han dudado de la versión oficial proporcionada por las autoridades penitenciarias. Es el caso de la activista ruandesa Denise Zaneza, que actualmente vive en Bélgica, y que ha pedido una "investigación independiente" sobre su muerte.

Uzaramba Karasira, de etnia tutsi, fue arrestado en 2021 y sentenciado en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por justificar el genocidio de Ruanda de 1994 e incitar a la división con sus comentarios en redes sociales.

El comentarista político, cercano a la oposición, había criticado en numerosas ocasiones a Kagame, y al partido gobernante Frente Patriótico Ruandés, al que había acusado de asesinar a sus padres en 1994. Karasira también había denunciado malos tratos en prisión.

La Policía de Ruanda informó en febrero de 2020 que el cantante Kizito Mihigo, también conocido por sus posturas críticas con el partido gobernante, fue hallado muerto en su celda tras ser condenado por un presunto plan para asesinar al presidente.