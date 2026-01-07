Muere bajo custodia el coronel guineano Claude Pivi, condenado a cadena perpetua por una matanza en 2009

Archivo - La bandera de Guinea - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Guinea han anunciado este martes la muerte del coronel guineano Claude Pivi, quien cumplía una condena a cadena perpetua por su papel en la muerte de más de 150 personas y la violación de un centenar de mujeres y niñas durante la represión de una protesta en septiembre de 2009 en la que los participantes reclamaban que el capitán Moussa Dadis Camaray --quien lideró el país durante casi un año tras un golpe de Estado en 2008-- no presentarse a las elecciones del año siguiente.

La Fiscalía de Conakry ha anunciado la muerte bajo custodia de este exmilitar de alto rango en un comunicado recogido por el portal de noticias Guinee360 en el que ha señalado que Pivi "padecía diabetes crónica, hipertensión arterial y una enfermedad articular (gota), por la cual recibió atención médica durante su detención".

El organismo ha apuntado a que el recluso no habría cumplido con el tratamiento médico, lo que "le provocó una hipoglucemia grave", derivando en su ingreso el pasado 4 de enero en el Hospital Militar Almamy Samory Tour, y en su posterior fallecimiento tras permanecer dos días en cuidados intensivos.

La Fiscalía ha anunciado además la apertura de una investigación, incluyendo la realización de una autopsia, para esclarecer las circunstancias de la muerte bajo custodia de Pivi.

Guinea está gobernada por una junta militar, el Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD), a raíz del golpe de Estado de septiembre de 2021 contra el entonces presidente, Alpha Condé, tras meses de crisis política en el país por la decisión de Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020.

El país ha celebrado hace poco más de una semana unas elecciones presidenciales en las que el líder de la junta militar, Mamady Dombouya, se ha hecho con la victoria al cosechar más del 86,7 por ciento de los votos y tras eliminar las candidaturas de sus principales opositores, con lo que iniciará un primer mandato de siete años al frente del país.