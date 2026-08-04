Muere un hombre salvadoreño en un centro de detención del ICE en Nueva Jersey, en EEUU

Una protesta en el centro de detención Delaney Hall en el estado estadounidense de Nueva Jersey - Europa Press/Contacto/Carol Guzy

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre salvadoreño, identificado como Edwin López-Cornejo, ha muerto en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado estadounidense de Nueva Jersey, que ha sido foco recurrente de protestas y de denuncias por el trato a los presos.

El ICE ha detallado en un comunicado que el equipo médico del Hospital Universitario de Newark certificó este domingo la muerte del hombre salvadoreño de 41 años, que permanecía detenido en el centro de detención Delaney Hall.

López-Cornejo sufrió, según el ICE, una "emergencia médica" mientras permanecía bajo custodia de los agentes, si bien el equipo médico "respondió de inmediato". "La causa oficial del fallecimiento está pendiente de un examen médico adicional", ha señalado.

La Patrulla fronteriza estadounidense detuvo al hombre por "ingresar ilegalmente al país". Un juez de inmigración ordenó su expulsión en agosto de 2006 y fue devuelto a El Salvador, si bien volvió a Estados Unidos "en una fecha desconocida".

"El 18 de junio de 2026, el ICE detuvo a López-Cornejo en Plainfield, Nueva Jersey. Fue recluido en el centro de detención Delaney Hall a la espera de su expulsión de Estados Unidos, en virtud de la reactivación de su orden anterior", ha detallado.

No es la primera muerte registrada en este centro de detención. En diciembre de 2025 un migrante de origen haitiano, Jean Wilson Brutus, falleció "por causas naturales" tras "sufrir una emergecia médica", según informó el ICE en su momento.

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, ha asegurado que las autoridades trabajan "para recopilar todos los hechos relacionados con esta muerte" y ha denunciado "obstrucciones" en el marco de sus intentos de realizar una inspección sanitaria en las instalaciones, propiedad de Geo Group, una empresa privada de servicios penitenciarios que opera múltiples centros de detención en todo el país.

"Esta tragedia es otro recordatorio doloroso de por qué Delaney Hall debería cerrarse. Llevo mucho tiempo oponiéndome al uso de prisiones privadas con fines de lucro que operan en un espacio que debería reservarse para el gobierno", ha lamentado.

Las autoridades locales impusieron a principios de año un toque de queda temporal en el marco de las manifestaciones que se desataron para pedir el desmantelamiento del centro debido a las acusaciones de condiciones inhumanas para los detenidos en su interior.