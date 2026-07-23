Muere Kozo Okamoto, uno de los autores del atentado que mató a 26 personas en un aeropuerto israelí en 1972

Archivo - Kozo Okamoto. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kozo Okamoto, uno de los autores del atentado suicida que mató a 26 personas e hirió a otras 80 en el entonces aeropuerto de Lod --ahora Ben Gurion--, cerca de Tel Aviv, en 1972, ha muerto a los 78 años de edad en Beirut, donde vivía con estatus de refugiado político tras haber pasado por la cárcel en Israel.

Okamoto formó parte de un comando de tres personas del Ejército Rojo Japonés que atentó contra este aeropuerto, un ataque planeado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que ha informado este jueves de la muerte de este "gran camarada revolucionario y luchador internacional".

El FPLP ha destacado que Okamoto permaneció "firme en sus principios después de un camino lleno de gloria y revolución, y grandes sacrificios que se extendieron durante décadas en los campos de lucha junto a la causa palestina".

"No transigió ni se debilitó, sino que se mantuvo aferrado a sus principios hasta el último aliento de su vida", ha expresado el FPLP, que ha destacado también como Okamoto "recorrió miles de kilómetros, dejando atrás las comodidades terrenales para cargar con el peso de la causa palestina".

Okamoto y sus dos compañeros --Yasuda y Tsuyoshi Okudaira-- llegaron al citado aeropuerto procedentes de un vuelo de Roma. Una vez en la zona de equipajes, sacaron armas automáticas y abrieron fuego contra las personas que encontraron.

A diferencia de sus otros dos compañeros, Okamoto tan solo resultó herido. Condenado a cadena perpetua en Israel, fue liberado después de trece años en prisión como parte de un intercambio de prisioneros palestinos por soldados israelíes en 1985.

Posteriormente fue detenido en Líbano en 1997 y condenado a tres años de prisión junto a otros compañeros del Ejército Rojo por usar pasaportes falsos. Una vez cumplida la pena, todos ellos fueron repatriados a Japón, salvo Okamoto, que recibió asilo político por participar en la resistencia contra Israel.