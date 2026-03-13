Muere un militar y seis resultan heridos en un enfrentamiento con "individuos armados" en el sur de Senegal

Archivo - Un militar de Senegal durante unas maniobras en el océano Atlántico (archivo) - Europa Press/Contacto/Kenan O'Connor - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos un militar de Senegal ha muerto y seis han resultado heridos en un enfrentamiento registrado con "un grupo de individuos armados" en los alrededores de Kadialock, en la región de Casamanza, cerca de la frontera con Gambia, según han confirmado las autoridades del país africano.

El Estado Mayor del Ejército senegalés ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el incidente ha tenido lugar "en el marco de las operaciones de destrucción de campos de cannabis" en la zona, donde "un destacamento militar se ha enfrentado a un grupo de individuos armados".

Así, ha especificado que estos enfrentamientos tuvieron lugar el jueves en Kadialock, cerca de la frontera con Gambia, al tiempo que ha hecho hincapié en que "numerosos asaltantes fueron neutralizados", sin facilitar por ahora un balance de bajas.

"Las unidades continuarán las operaciones para luchar contra la cultura del cannabis, perseguir a toda banda armada y garantizar la seguridad de las poblaciones y sus bienes", ha zanjado.

Las fuerzas de seguridad senegalesas han llevado a cabo durante los últimos años decenas de operaciones contra el tráfico de drogas y otros bienes en Casamanza, donde la situación de seguridad mejoró a raíz de la firma de un acuerdo de paz en 2022 entre Dakar y el grupo separatista Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza (MFDC).

Asimismo, la elección de Ousmane Sonko como primer ministro en 2024 ayudó a aliviar las tensiones en esta zona. El político, opositor al expresidente Macky Sall, fue durante años alcalde de Ziguinchor, la principal ciudad de la región de Casamanza, que denunciaba una escasa representación política a nivel nacional.