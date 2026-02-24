Muere un militar sirio en un ataque contra un cuartel del Ejército en Deir Ezzor (este)

Archivo - Efectivos del Ejército sirio en el centro de Damasco - Europa Press/Contacto/John Wreford - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un efectivo del Ejército sirio ha muerto en un ataque perpetrado este lunes contra un puesto de control en una localidad de la provincia de Deir Ezzor, en el este del país, en medio de los atentados de los últimos días contra un cuartel del cuerpo en esta zona y las operaciones contra la organización terrorista Estado Islámico.

El ataque ha tenido lugar en un puesto del Ejército en las proximidades de la ciudad de Mayadín, en el este de la citada provincia, si bien se desconoce la identidad de los asaltantes, según recoge la agencia de noticias estatal SANA, y hasta el momento ningún grupo armado ha reclamado su autoría.

Este mismo lunes las fuerzas de seguridad sirias han informado de la muerte de otros cuatro militares en un ataque achacado a "terroristas" contra un puesto, también en el este de Siria, si bien en esta ocasión en la provincia de Raqqa, justo dos días después de que Estado Islámico se atribuyera otro ataque similar en la zona en el que fallecieron dos trabajadores del Ministerio de Defensa --un militar y un civil--.

El sábado Estado Islámico publicó su primer comunicado de audio en dos años, en el que el portavoz Abú Hudhaifa al Ansari denunciaba que Siria "ha pasado de la ocupación iraní a la ocupación turco-estadounidense". Por ello anunció "una nueva fase de operaciones" contra las nuevas fuerzas de seguridad sirias.