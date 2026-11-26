Archivo - Bandera de Eslovaquia - Dimitrios Karvountzis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un menor ha fallecido y otros dos niños se encuentran en paradero desconocido después de que un incendio declarado pasada la medianoche en un asentamiento gitano en la localidad de Kolackov, en la región eslovaca de Presov (en el este), destruyera 14 viviendas, afectando a una veintena de familias, incluidos 50 menores.

Así lo ha confirmado este jueves la jefa de la oficina del distrito de Stara Lubovna, Katarina Tomkova, en declaraciones a la agencia de noticias TASR, en las que ha señalado que los bomberos han conseguido controlar las llamas y que los equipos de búsqueda siguen trabajando sobre el terreno para localizar a los dos desaparecidos. El cuerpo recuperado aún no ha podido ser identificado.

Un equipo de respuesta a situaciones de crisis permanece también desplegado en la zona para evaluar las necesidades de los afectados. Si bien algunos de ellos han sido ya trasladados a casas de familiares, Tomkova ha apuntado que el alquiler de cabañas prefabricadas sería la alternativa más adecuada. Mientras tanto, las autoridades locales están distribuyendo ropa de abrigo y camas de sus "reservas" para facilitar los servicios de gestión de emergencias.

Así las cosas, la representante de distrito ha advertido de que el incendio no hace sino agravar la situación de un asentamiento que lleva años amenazado por la inestabilidad de una ladera y ha reclamado la intervención de otras administraciones. "No podemos con esto solos", ha señalado, incidiendo en que el problema "supera la capacidad tanto del municipio como de la oficina del distrito" y que necesitan ayuda.