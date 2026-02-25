Muere en el oeste de Turquía un piloto de las Fuerzas Armadas tras estrellarse el caza que tripulaba

Archivo - Imagen de archivo de un avión F-16 de las Fuerzas Armadas de Turquía - Europa Press/Contacto/Muhammad Ata - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un piloto de las Fuerzas Armadas turcas ha muerto este miércoles tras estrellarse el avión F-16 que tripulaba tras haber despegado minutos antes de la 1.00 de la madrugada (hora local, medianoche en la España peninsular y Baleares) de una base aérea situada a las afueras de la ciudad de Balikesir, capital de la provincia homónima, situada en el oeste de Turquía.

"Un avión F-16 perteneciente al 9º Comando de la Base Principal de Aviones de Balikesir se ha estrellado durante un vuelo de misión aproximadamente a las 00.50, y uno de nuestros pilotos ha fallecido", ha notificado en un primer momento el gobernador de la provincia, Ismail Ustaoglu, a través de un mensaje en redes sociales en el que ha dado sus condolencias a la familia de la víctima.

El Ministerio de Defensa se ha pronunciado media hora más tarde en otra publicación en redes sociales en la que ha informado de que el caza en cuestión despegó de la base aérea de Balikesir a las 0.56.

La cartera militar ha indicado que "como resultado de las operaciones de búsqueda y rescate iniciadas de inmediato, se ha determinado que la aeronave se ha estrellado y se han encontrado los restos" del piloto, señalando que la causa del accidente pende de los resultados que puedan obtener las inminentes investigaciones sobre los hechos.