Muere otro periodista palestino en un nuevo ataque israelí en Gaza

Ya son al menos 250 los periodistas que han perdido la vida en el enclave desde el inicio de la ofensiva

Al menos 48 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer del sábado

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista Mohamed al Dayé ha muerto y varias personas más han resultado heridas este sábado a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, donde sigue adelante con la ofensiva desatada en octubre de 2023.

Al Dayé ha fallecido en un bombardeo de la aviación israelí sobre la calle Abú Arief de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa citadas por la agencia de noticias palestina Sanad.

Según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), más de 250 periodistas han muerto y decenas han resultado heridos en ataques "sistemáticos" israelíes contra la prensa y las instalaciones de medios de comunicación.

Por otra parte, tres civiles más han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque israelí contra un coche en Jan Yunis, en el sur del enclave palestino. Otro palestino ha muerto en un ataque de un dron israelí en la calle Abú Areif de Deir al Balá.

Además, dos menores de edad han muerto en un bombardeo israelí en Nuseirat. Los fallecidos han sido identificados como Mohamed Abdulmumin al Faquí y Mohamed Abdulá Yunis.

En total, desde el amanecer de este sábado al menos 48 cadáveres han llegado a los hospitales de la Franja de Gaza, según fuentes sanitarias citadas por Sanad. Esta cifra incluye a 17 muertos en el Hospital Al Maamudiya, 15 en el Hospital Al Auda, 9 muertos en el Hospital Al Shifa, 6 en el Hospital Al Aqsa y 1 en el Hospital Nasser.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que la aviación ha bombardeado unos 120 objetivos en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, incluidos edificios "utilizados por grupos terroristas", a miembros de estos grupos y "otras infraestructuras terroristas".

Mientras, en tierra, continúa la ofensiva para tomar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, donde la 98ª División "ha eliminado a terroristas y se han localizado numerosas armas, incluidos proyectiles anticarro, cohetes, explosivos y armas". También operan en la capital gazatí las 162ª y 36ª divisiones que han matado a "miembros del grupo terrorista Hamás" y han destruido infraestructura, incluidos túneles.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.