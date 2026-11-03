Muere un palestino en un ataque de Israel contra miembros del Servicio de Seguridad Interior de Gaza

Un palestino junto al cadáver de una persona muerta por un ataque ejecutado el 3 de noviembre de 2026 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y dos han resultado heridos en un ataque ejecutado este martes por el Ejército de Israel contra un grupo de miembros del Servicio de Seguridad Interior en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza.

La Protección Civil gazatí ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que en el lugar, situado cerca de un instituto en el área de Al Mauasi, ha sido recuperado un cadáver, mientras que dos heridos han sido evacuados por una de sus ambulancias.

Por su parte, el Ministerio del Interior gazatí ha señalado que el ataque ha alcanzado a "un grupo de oficiales y miembros del Servicio de Seguridad Interna", antes de apuntar que el bombardeo "ha causado mártires y heridos", sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 1.600 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.600 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.