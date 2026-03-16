Muere un palestino por el impacto de un misil en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos

Archivo - Fotografía de archivo de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este lunes a causa del impacto de un misil contra un vehículo en la ciudad de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según han confirmado las autoridades, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La oficina de medios de Abu Dabi ha indicado en un breve mensaje en sus redes sociales que "las autoridades han respondido a un incidente que implica el impacto de un misil contra un vehículo civil en el área de Al Bahyá, que se ha saldado con un fallecido de nacionalidad palestina".

El organismo ha reclamado a la población que "obtenga información solo a través de fuentes oficiales y evite propagar rumores o información no verificada" tras el incidente, sin pronunciarse sobre el punto de lanzamiento del proyectil.

Las autoridades emiratíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones lanzados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.