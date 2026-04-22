Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

Palestinos junto al cadáver de una persona muerta en un bombardeo del Ejército de Israel contra Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha sido lanzado contra un grupo de personas que estaba intentando retirar escombros en una vivienda en Yabalia, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por contra, el Ejército de Israel ha anunciado que el martes mató a un "terrorista" de Hamás que "se acercó a la zona donde operan las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)" en el sur del enclave, lo que "supuso una amenaza inminente" para sus fuerzas.

"Tras un análisis de Inteligencia, las FDI y el Shin Bet pueden confirmar que el ataque eliminó a Jamis Muhamad Jamis Qasas", ha dicho, antes de afirmar que fue uno de los participantes en el asalto contra el kibutz de Nir Oz durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha manifestado que "el terrorista llevó recientemente a otros terroristas hacia la zona de la 'línea amarilla' para preparar planes para atacar a las fuerzas de las FDI". "Durante la guerra, preparó planes terroristas contra nuestras fuerzas y los ciudadanos del Estado de Israel", ha zanjado.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo miércoles que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 786 "mártires" y 2.217 heridos, mientras que se han recuperado 761 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, ahora desplegadas dentro de la citada 'línea amarilla', que cubre más del 50% del enclave.

Por último, han puntualizado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.562 muertos y 172.320 heridos, si bien han reseñado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.