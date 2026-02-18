Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Briansk

Archivo - Ambulancias en Briansk, Rusia - GOBIERNO DE BRIANSK - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto a causa de un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk, según han denunciado las autoridades rusas, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, ha afirmado en redes sociales que el "bárbaro ataque" de las Fuerzas Armadas ucranianas ha dejado un civil muerto en Aleinikovo. "Los terroristas ucranianos usaron drones kamikaze", ha sostenido.

"Expreso mis profundas condolencias a la familia del fallecido. Se les dará toda la asistencia financiera necesaria", ha manifestado, antes de denunciar que "los nazis ucranianos" han atacado también la localidad de Rudach, donde ha sido alcanzado un vehículo de Gazprom.

Así, ha resaltado que dos trabajadores han resultado heridos en este "ataque terrorista". "Los heridos han recibido toda la atención médica necesaria", ha destacado Bogomaz, sin que el Ejército ucraniano se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos de estos nuevos ataques contra territorio ruso.