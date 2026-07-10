Muere una persona en un ataque de Ucrania contra una localidad de Donetsk bajo control de Rusia

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este viernes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Donetsk bajo control de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades prorrusas.

El gobernador de Donetsk, Denis Pushilin, ha indicado que la "agresión de Kiev" ha dejado un muerto en la localidad de Novoazovsk a causa del impacto de un dron contra "una empresa industrial". "Expreso mis condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha señalado.

Asimismo, ha detallado que los heridos han sido registrados por ataques contra Temriuk, Volodarski y Volnovaja, al tiempo que ha destacado que todos ellos "reciben atención médica cualificada". Además, ha denunciado daños en un edificio residencial, infraestructuras civiles y varios vehículos.

Por su parte, las autoridades de la región rusa de Rostov han confirmado un incendio en dos almacenes de combustible en Azov, si bien han descartado que estos ataques con drones hayan causado víctimas.

El gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, ha destacado que los incendios "han sido extinguidos" y ha puntualizado que también se han registrado ataques con drones contra Taganrog, donde hay daños en un edificio residencial y un inmueble administrativo.

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que durante las últimas horas han sido derribados 376 drones en varias regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov y en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.