Muere una persona y dos más resultan heridas en ataques ucranianos en el suroeste de Rusia

Una bandera rusa ondea en un edificio del Ministerio del Interior - Europa Press/Contacto/Kirill Kukhmar

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han informado de la muerte de una persona en un ataque con dron del Ejército ucraniano contra la región rusa de Bélgorod y de dos heridos en Briansk, mientras que otras ocho personas han resultado heridas en ataques rusos contra la provincia ucraniana de Zaporiyia.

"Un civil ha muerto en otro ataque terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas ucranianas", ha lamentado el Gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, que ha ofrecido sus "más sinceras condolencias" a la familia y amigos del fallecido, que fue atacado por un dron en su automóvil y murió en el lugar a causa de las heridas.

Además, el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, ha informado de que dos hombres también resultaron heridos mientras viajaban en vehículo en la aldea de Belaya Berezka, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Por otra parte, las autoridades ucranianas han comunicado que hay ocho heridos como consecuencia de un ataque ruso contra una instalación logística en la provincia de Zaporiyia.

"Seis empleados han sufrido conmoción cerebral. El estado de otras dos personas es evaluado por los médicos como moderado", ha señalado el gobernador de la provincia de Zaporiyia, Ivan Fedorov, en un mensaje recogido por la agencia ucraniana Ukrinform.